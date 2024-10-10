Большой склад для артиллерии и танков вс рф обнаружен партизанами движения АТЕШ на Донетчине

На территории заброшенного огнеупорного завода в Пантелеймоновке, Донецкая область, партизаны движения «Атеш» обнаружили значительный склад боеприпасов.

Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал Военного движения украинцев и крымских татаг.

По данным канала «Атеш», в Донецкой области обнаружен крупный склад боеприпасов оккупационных войск в РФ. Он расположен на территории заброшенного огнеупорного завода в Пантелеймоновке.

Склад имеет стратегическое значение и активно используется для снабжения артиллерийских и танковых частей российской армии на Торецком направлении.

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На территории постоянно снуют военные, и слышны звуки погрузки боеприпасов. - говорится в сообщении.

Напомним,

УНН передавал, что в оккупированном Крыму обнаружен 17-й арсенал Черноморского флота рф - он находится в Севастополе, в нем хранят боеприпасы.