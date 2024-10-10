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беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
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беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
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Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
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Рада одобрила увеличение налогов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Большой склад для артиллерии и танков вс рф обнаружен партизанами движения АТЕШ на Донетчине

Большой склад для артиллерии и танков вс рф обнаружен партизанами движения АТЕШ на Донетчине

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 12:38  •  4112 просмотра

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На территории заброшенного завода в Пантелеймоновке найден значительный склад боеприпасов оккупационных войск РФ. Склад имеет стратегическое значение для снабжения артиллерийских и танковых частей на Торецком направлении.

На территории заброшенного огнеупорного завода в Пантелеймоновке, Донецкая область, партизаны движения «Атеш» обнаружили значительный склад боеприпасов.

Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал Военного движения украинцев и крымских татаг.

По данным канала «Атеш», в Донецкой области обнаружен крупный склад боеприпасов оккупационных войск в РФ. Он расположен на территории заброшенного огнеупорного завода в Пантелеймоновке.

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Склад имеет стратегическое значение и активно используется для снабжения артиллерийских и танковых частей российской армии на Торецком направлении.

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Партизаны провели разведку 4 полка радиохимической биологической защиты в Симферополе - «АТЭШ»6 октября 2024, 08:07 • 20069 просмотров

На территории постоянно снуют военные, и слышны звуки погрузки боеприпасов. - говорится в сообщении.

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Напомним,

УНН передавал, что в оккупированном Крыму обнаружен 17-й арсенал Черноморского флота рф - он находится в Севастополе, в нем хранят боеприпасы.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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