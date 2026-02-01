Киев восстанавливает теплоснабжение после аварии в энергосистеме: более 2700 домов уже с теплом

В столице продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после аварийной ситуации в энергосистеме. По состоянию на сейчас тепло уже вернули в более 2 700 домов. Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины, передает УНН.

В столице продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после аварийной ситуации в энергосистеме. Со вчерашнего вечера тепло восстановлено уже в более 2 700 домах. В то же время сейчас без тепла остаются еще 693 дома. Часть из них - после последнего вражеского обстрела. Самая сложная ситуация - в Соломенском и Печерском районах. Восстановление продолжается. К работам сегодня привлечены дополнительные 114 бригад, более 500 работников, в том числе специалисты из других регионов и Укрзализныци