Киев восстанавливает теплоснабжение после аварии в энергосистеме: более 2700 домов уже с теплом
Киев • УНН
В Киеве продолжается восстановление теплоснабжения после аварии в энергосистеме, тепло вернули в более 2700 домов. 693 дома остаются без тепла, самая сложная ситуация в Соломенском и Печерском районах.
В столице продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после аварийной ситуации в энергосистеме. По состоянию на сейчас тепло уже вернули в более 2 700 домов. Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины, передает УНН.
Подробности
В столице продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после аварийной ситуации в энергосистеме. Со вчерашнего вечера тепло восстановлено уже в более 2 700 домах. В то же время сейчас без тепла остаются еще 693 дома. Часть из них - после последнего вражеского обстрела. Самая сложная ситуация - в Соломенском и Печерском районах. Восстановление продолжается. К работам сегодня привлечены дополнительные 114 бригад, более 500 работников, в том числе специалисты из других регионов и Укрзализныци
По предварительной информации, для обеспечения теплом больниц, родильных домов и опорных Пунктов Несокрушимости задействовано 69 мобильных котельных. Кроме того, водоснабжение и водоотведение в Киеве работают в штатном режиме.
Продолжаем восстановление и шаг за шагом возвращаем киевлянам тепло и энергию
Напомним
За прошедшую ночь в Киеве к теплоснабжению подключили более 1500 многоэтажек. По состоянию на утро 1 февраля 1000 домов оставались без тепла.