Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
10:11 • 11272 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 15241 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 31950 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 49681 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 35068 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 33163 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 26596 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 16630 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 14189 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 48989 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 77852 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 56413 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 62455 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 63964 просмотра
Киев восстанавливает теплоснабжение после аварии в энергосистеме: более 2700 домов уже с теплом

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В Киеве продолжается восстановление теплоснабжения после аварии в энергосистеме, тепло вернули в более 2700 домов. 693 дома остаются без тепла, самая сложная ситуация в Соломенском и Печерском районах.

Киев восстанавливает теплоснабжение после аварии в энергосистеме: более 2700 домов уже с теплом

В столице продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после аварийной ситуации в энергосистеме. По состоянию на сейчас тепло уже вернули в более 2 700 домов. Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины, передает УНН.

Подробности

В столице продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после аварийной ситуации в энергосистеме. Со вчерашнего вечера тепло восстановлено уже в более 2 700 домах. В то же время сейчас без тепла остаются еще 693 дома. Часть из них - после последнего вражеского обстрела. Самая сложная ситуация - в Соломенском и Печерском районах. Восстановление продолжается. К работам сегодня привлечены дополнительные 114 бригад, более 500 работников, в том числе специалисты из других регионов и Укрзализныци

- говорится в сообщении.

По предварительной информации, для обеспечения теплом больниц, родильных домов и опорных Пунктов Несокрушимости задействовано 69 мобильных котельных. Кроме того, водоснабжение и водоотведение в Киеве работают в штатном режиме.

Продолжаем восстановление и шаг за шагом возвращаем киевлянам тепло и энергию

- говорит Кулеба.

Напомним

За прошедшую ночь в Киеве к теплоснабжению подключили более 1500 многоэтажек. По состоянию на утро 1 февраля 1000 домов оставались без тепла.

Алла Киосак

