Київ відновлює теплопостачання після аварії в енергосистемі: понад 2700 будинків вже з теплом
Київ • УНН
У Києві триває відновлення теплопостачання після аварії в енергосистемі, тепло повернули у понад 2700 будинків. 693 будинки залишаються без тепла, найскладніша ситуація в Солом'янському та Печерському районах.
У столиці тривають роботи з відновлення теплопостачання після аварійної ситуації в енергосистемі. Станом на зараз тепло вже повернули у понад 2 700 будинків. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій України, передає УНН.
Деталі
У столиці тривають роботи з відновлення теплопостачання після аварійної ситуації в енергосистемі. Від вчорашнього вечора тепло відновили вже у понад 2 700 будинках. Водночас нині без тепла залишаються ще 693 будинки. Частина з них - після останнього ворожого обстрілу. Найскладніша ситуація - у Солом’янському та Печерському районах. Відновлення триває. До робіт сьогодні залучено додаткових 114 бригад, понад 500 працівників, зокрема фахівці з інших регіонів та Укрзалізниці
За попередньою інформацією, для забезпечення теплом лікарень, пологових будинків і опорних Пунктів Незламності задіяно 69 мобільних котелень. Крім того, водопостачання та водовідведення в Києві працюють у штатному режимі.
Продовжуємо відновлення і крок за кроком повертаємо киянам тепло й енергію
Нагадаємо
За минулу ніч у Києві до теплопостачання підключили понад 1500 багатоповерхівок. Станом на ранок 1 лютого 1000 будинків залишались без тепла.