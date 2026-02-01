Київ відновлює теплопостачання після аварії в енергосистемі: понад 2700 будинків вже з теплом

$42.850.00
51.240.00
ukenru
11:12 • 7172 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
10:11 • 11389 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 15332 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 32046 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 49770 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 35097 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 33188 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 26606 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 16637 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 14193 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 49066 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 77926 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 56487 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 62533 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 64037 перегляди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Олексій Неїжпапа
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Запорізька область
Іран
Техніка
Starlink
Соціальна мережа
Bild
Опалення

Київ відновлює теплопостачання після аварії в енергосистемі: понад 2700 будинків вже з теплом

Київ • УНН

 • 52 перегляди

У Києві триває відновлення теплопостачання після аварії в енергосистемі, тепло повернули у понад 2700 будинків. 693 будинки залишаються без тепла, найскладніша ситуація в Солом'янському та Печерському районах.

Київ відновлює теплопостачання після аварії в енергосистемі: понад 2700 будинків вже з теплом

У столиці тривають роботи з відновлення теплопостачання після аварійної ситуації в енергосистемі. Станом на зараз тепло вже повернули у понад 2 700 будинків. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій України, передає УНН.

Деталі

У столиці тривають роботи з відновлення теплопостачання після аварійної ситуації в енергосистемі. Від вчорашнього вечора тепло відновили вже у понад 2 700 будинках. Водночас нині без тепла залишаються ще 693 будинки. Частина з них - після останнього ворожого обстрілу. Найскладніша ситуація - у Солом’янському та Печерському районах. Відновлення триває. До робіт сьогодні залучено додаткових 114 бригад, понад 500 працівників, зокрема фахівці з інших регіонів та Укрзалізниці

- йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, для забезпечення теплом лікарень, пологових будинків і опорних Пунктів Незламності задіяно 69 мобільних котелень. Крім того, водопостачання та водовідведення в Києві працюють у штатному режимі.

Продовжуємо відновлення і крок за кроком повертаємо киянам тепло й енергію

- каже Кулеба.

Нагадаємо

За минулу ніч у Києві до теплопостачання підключили понад 1500 багатоповерхівок. Станом на ранок 1 лютого 1000 будинків залишались без тепла.

Алла Кіосак

СуспільствоКиїв
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Українська залізниця
Україна
Київ