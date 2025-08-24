Карни совершит турне по Европе: премьер Канады отправляется в Польшу, Германию и Латвию

$41.220.00
Эксклюзив
05:50 • 2010 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 42625 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 47520 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 26720 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 51787 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 33633 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 34134 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 26349 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 25673 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14701 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
86 лет со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа: Украина призывает мир не повторять ошибок прошлого
Пограничники показали уничтожение дронами вражеской телевышки и склада горючего оккупантов
Украина атакует российские нефтяные объекты – вскоре планирует отправить «Фламинго» в россиюPhoto
Сумы под атакой вражеских БПЛА: что известно
Число казней украинских военнопленных россиянами резко возросло - ISW
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
05:50 • 2010 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 42625 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico
Карни совершит турне по Европе: премьер Канады отправляется в Польшу, Германию и Латвию

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Премьер-министр Канады Марк Карни 25–27 августа проведет официальные встречи в Варшаве, Берлине и Риге. Главные темы визита - укрепление трансатлантических отношений, развитие стратегических отраслей и неизменная поддержка Украины.

Карни совершит турне по Европе: премьер Канады отправляется в Польшу, Германию и Латвию

Премьер-министр Канады Марк Карни 25–27 августа проведет официальные встречи в Варшаве, Берлине и Риге. Главные темы визита - укрепление трансатлантических отношений, развитие стратегических отраслей и неизменная поддержка Украины. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Канады, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Марк Карни объявил, что с 25 по 27 августа 2025 года посетит Польшу, Германию и Латвию. Он сосредоточится на укреплении отношений с европейскими союзниками и развитии сотрудничества в ключевых сферах, включая торговлю, энергетику, критически важные полезные ископаемые и коллективную оборону

- говорится в сообщении.

В Варшаве премьер-министр Канады Марк Карни обсудит с польскими коллегами развитие партнерства в сфере торговли, энергетики и обороны, а также встретится с бизнес-лидерами для продвижения совместных проектов, в частности в аэрокосмической отрасли. В Берлине Карни проведет переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем по экономической сотрудничестве и глобальной безопасности, а также встретится с руководителями корпораций для привлечения инвестиций и укрепления цепей поставок критически важных ресурсов.

В Риге премьер обсудит с латвийским руководством углубление торговых и оборонных отношений и посетит канадских военных, задействованных в операции "ОБЕСПЕЧЕНИЕ" - крупнейшей зарубежной миссии Канады.

Напомним

Ранее УНН писал, что премьер-министр Канады Марк Карни прибыл в Киев в День Независимости Украины. Он заявил о готовности Канады усиливать поддержку и бороться за мир для украинцев.

Алена Уткина

