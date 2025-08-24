Карни совершит турне по Европе: премьер Канады отправляется в Польшу, Германию и Латвию
Киев • УНН
Премьер-министр Канады Марк Карни 25–27 августа проведет официальные встречи в Варшаве, Берлине и Риге. Главные темы визита - укрепление трансатлантических отношений, развитие стратегических отраслей и неизменная поддержка Украины. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Канады, передает УНН.
Детали
Премьер-министр Марк Карни объявил, что с 25 по 27 августа 2025 года посетит Польшу, Германию и Латвию. Он сосредоточится на укреплении отношений с европейскими союзниками и развитии сотрудничества в ключевых сферах, включая торговлю, энергетику, критически важные полезные ископаемые и коллективную оборону
В Варшаве премьер-министр Канады Марк Карни обсудит с польскими коллегами развитие партнерства в сфере торговли, энергетики и обороны, а также встретится с бизнес-лидерами для продвижения совместных проектов, в частности в аэрокосмической отрасли. В Берлине Карни проведет переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем по экономической сотрудничестве и глобальной безопасности, а также встретится с руководителями корпораций для привлечения инвестиций и укрепления цепей поставок критически важных ресурсов.
В Риге премьер обсудит с латвийским руководством углубление торговых и оборонных отношений и посетит канадских военных, задействованных в операции "ОБЕСПЕЧЕНИЕ" - крупнейшей зарубежной миссии Канады.
