Ексклюзив
05:50 • 1880 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 42530 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 47443 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 26671 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 51739 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 33624 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 34110 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 26347 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 25673 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14701 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Карні здійснить турне Європою: прем’єр Канади вирушає до Польщі, Німеччини та Латвії

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні 25–27 серпня проведе офіційні зустрічі у Варшаві, Берліні та Ризі. Головні теми візиту - зміцнення трансатлантичних відносин, розвиток стратегічних галузей та незмінна підтримка України.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні 25–27 серпня проведе офіційні зустрічі у Варшаві, Берліні та Ризі. Головні теми візиту - зміцнення трансатлантичних відносин, розвиток стратегічних галузей та незмінна підтримка України. Про це повідомили на офіційному сайті уряду Канади, передає УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Марк Карні оголосив, що з 25 по 27 серпня 2025 року відвідає Польщу, Німеччину та Латвію. Він зосередиться на зміцненні відносин з європейськими союзниками та розвитку співпраці в ключових сферах, включаючи торгівлю, енергетику, критично важливі корисні копалини та колективну оборону

- йдеться у дописі.

У Варшаві прем’єр-міністр Канади Марк Карні обговорить із польськими колегами розвиток партнерства у сфері торгівлі, енергетики та оборони, а також зустрінеться з бізнес-лідерами для просування спільних проєктів, зокрема в аерокосмічній галузі. У Берліні Карні проведе переговори з канцлером Фрідріхом Мерцем щодо економічної співпраці та глобальної безпеки, а також зустрінеться з керівниками корпорацій для залучення інвестицій і зміцнення ланцюгів постачання критично важливих ресурсів.

У Ризі прем’єр обговорить із латвійським керівництвом поглиблення торгівельних та оборонних відносин і відвідає канадських військових, задіяних в операції "ЗАБЕЗПЕКА" - найбільшій закордонній місії Канади.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що прем'єр-міністр Канади Марк Карні прибув до Києва у День Незалежності України. Він заявив про готовність Канади посилювати підтримку та боротися за мир для українців.

Альона Уткіна

