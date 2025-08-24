Карні здійснить турне Європою: прем’єр Канади вирушає до Польщі, Німеччини та Латвії
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні 25–27 серпня проведе офіційні зустрічі у Варшаві, Берліні та Ризі. Головні теми візиту - зміцнення трансатлантичних відносин, розвиток стратегічних галузей та незмінна підтримка України.
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні 25–27 серпня проведе офіційні зустрічі у Варшаві, Берліні та Ризі. Головні теми візиту - зміцнення трансатлантичних відносин, розвиток стратегічних галузей та незмінна підтримка України. Про це повідомили на офіційному сайті уряду Канади, передає УНН.
Деталі
Прем'єр-міністр Марк Карні оголосив, що з 25 по 27 серпня 2025 року відвідає Польщу, Німеччину та Латвію. Він зосередиться на зміцненні відносин з європейськими союзниками та розвитку співпраці в ключових сферах, включаючи торгівлю, енергетику, критично важливі корисні копалини та колективну оборону
У Варшаві прем’єр-міністр Канади Марк Карні обговорить із польськими колегами розвиток партнерства у сфері торгівлі, енергетики та оборони, а також зустрінеться з бізнес-лідерами для просування спільних проєктів, зокрема в аерокосмічній галузі. У Берліні Карні проведе переговори з канцлером Фрідріхом Мерцем щодо економічної співпраці та глобальної безпеки, а також зустрінеться з керівниками корпорацій для залучення інвестицій і зміцнення ланцюгів постачання критично важливих ресурсів.
У Ризі прем’єр обговорить із латвійським керівництвом поглиблення торгівельних та оборонних відносин і відвідає канадських військових, задіяних в операції "ЗАБЕЗПЕКА" - найбільшій закордонній місії Канади.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що прем'єр-міністр Канади Марк Карні прибув до Києва у День Незалежності України. Він заявив про готовність Канади посилювати підтримку та боротися за мир для українців.