Канцлер Германии Шольц пообещал достичь целевого показателя расходов НАТО в 2%
Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник заявил, что оборонные компании могут рассчитывать на то, что его правительство увеличит военные расходы, и что он выполнит свое обязательство по расходам 2% ВВП на оборону НАТО.
Зеленский провел первое заседание Ставки в обновленном составе: докладывали Сырский и Баргилевич
Президент Зеленский провел первое заседание Ставки с новоназначенными Главкомом Сырским и начальником Генерального штаба Брагилевичем, чтобы обсудить приоритетные вопросы, такие как линия фронта, защита критической инфраструктуры от российских атак и обеспечение армии всем необходимым.
Перешли на сторону агрессора, "сдавали" ФСБ граждан Украины: будут судить 4-х известных пособников оккупанта с Херсонщины
Четырех известных пособников российского агрессора с Херсонщины будут судить за пособничество оккупантам и передачу ФСБ граждан Украины.
Миссия МВФ начнет переговоры по третьему пересмотру программы для Украины 17 февраля в Варшаве - НБУ
Команда МВФ во главе с Умой Рамакришнан начала встречи в Киеве с представителями украинской власти для обсуждения экономических вызовов, стоящих перед Украиной, а уже 17 февраля миссия МВФ начнет переговоры по третьему пересмотру программы для Украины в Варшаве.
Масштабный пожар вспыхнул в крупнейшем парке развлечений Швеции
В недостроенной секции аквапарка парка развлечений в Гетеборге, Швеция, произошел пожар, в результате которого сгорели водные горки и сооружения.
Швецию на "Евровидении-2024" может представлять украинка
Украинская певица Мария Сур вышла в финал шведского конкурса Melodifestivalen с песней "When I'm Gone" и может представить Швецию на Евровидении 2024 года.
Украина и Чехия обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики и распределенной генерации
Украина и Чехия обсудили расширение сотрудничества в таких энергетических проектах, как распределенная генерация, объекты возобновляемой энергетики и "умные" сети.
ВККС признала Павла Вовка несоответствующим должности в Верховном Суде
Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала судью Павла Вовка таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.
Застенок в Гостомеле: оккупанты держали людей в морозильной камере столовой ГП "Антонов"
российские солдаты удерживали и пытали гражданских лиц в морозильной камере столовой аэропорта в Гостомеле.
На давление со стороны активиста-уклониста Шабунина отреагируют в ВАКС - СМИ
Собрание судей ВАКС рассмотрит вопрос реагирования на попытки активиста Виталия Шабунина повлиять на суд из-за публичной критики решений судьи.