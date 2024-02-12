Канцлер Германии Шольц пообещал достичь целевого показателя расходов НАТО в 2%

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  231409 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  286233 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  245899 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  287516 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  316230 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  249216 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208340 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Канцлер Германии Шольц пообещал достичь целевого показателя расходов НАТО в 2%

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник заявил, что оборонные компании могут рассчитывать на то, что его правительство увеличит военные расходы, и что он выполнит свое обязательство по расходам 2% ВВП на оборону НАТО.

Новости Мира •   •  4411 просмотра
Канцлер Германии Шольц пообещал достичь целевого показателя расходов НАТО в 2%

Зеленский провел первое заседание Ставки в обновленном составе: докладывали Сырский и Баргилевич

Президент Зеленский провел первое заседание Ставки с новоназначенными Главкомом Сырским и начальником Генерального штаба Брагилевичем, чтобы обсудить приоритетные вопросы, такие как линия фронта, защита критической инфраструктуры от российских атак и обеспечение армии всем необходимым.

Война •   •  7354 просмотра
Зеленский провел первое заседание Ставки в обновленном составе: докладывали Сырский и Баргилевич

Перешли на сторону агрессора, "сдавали" ФСБ граждан Украины: будут судить 4-х известных пособников оккупанта с Херсонщины

Четырех известных пособников российского агрессора с Херсонщины будут судить за пособничество оккупантам и передачу ФСБ граждан Украины.

Война •   •  5926 просмотра
Перешли на сторону агрессора, "сдавали" ФСБ граждан Украины: будут судить 4-х известных пособников оккупанта с Херсонщины

Миссия МВФ начнет переговоры по третьему пересмотру программы для Украины 17 февраля в Варшаве - НБУ

Команда МВФ во главе с Умой Рамакришнан начала встречи в Киеве с представителями украинской власти для обсуждения экономических вызовов, стоящих перед Украиной, а уже 17 февраля миссия МВФ начнет переговоры по третьему пересмотру программы для Украины в Варшаве.

Экономика •   •  6731 просмотра
Миссия МВФ начнет переговоры по третьему пересмотру программы для Украины 17 февраля в Варшаве - НБУ

Масштабный пожар вспыхнул в крупнейшем парке развлечений Швеции

В недостроенной секции аквапарка парка развлечений в Гетеборге, Швеция, произошел пожар, в результате которого сгорели водные горки и сооружения.

Новости Мира •   •  5944 просмотра
Масштабный пожар вспыхнул в крупнейшем парке развлечений Швеции

Швецию на "Евровидении-2024" может представлять украинка

Украинская певица Мария Сур вышла в финал шведского конкурса Melodifestivalen с песней "When I'm Gone" и может представить Швецию на Евровидении 2024 года.

Культура •   •  7159 просмотра
Швецию на "Евровидении-2024" может представлять украинка

Украина и Чехия обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики и распределенной генерации

Украина и Чехия обсудили расширение сотрудничества в таких энергетических проектах, как распределенная генерация, объекты возобновляемой энергетики и "умные" сети.

Экономика •   •  8678 просмотра
Украина и Чехия обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики и распределенной генерации

ВККС признала Павла Вовка несоответствующим должности в Верховном Суде

Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала судью Павла Вовка таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.

Политика •   •  18860 просмотра
ВККС признала Павла Вовка несоответствующим должности в Верховном Суде

Застенок в Гостомеле: оккупанты держали людей в морозильной камере столовой ГП "Антонов"

российские солдаты удерживали и пытали гражданских лиц в морозильной камере столовой аэропорта в Гостомеле.

Война •   •  20008 просмотра
Застенок в Гостомеле: оккупанты держали людей в морозильной камере столовой ГП "Антонов"

На давление со стороны активиста-уклониста Шабунина отреагируют в ВАКС - СМИ

Собрание судей ВАКС рассмотрит вопрос реагирования на попытки активиста Виталия Шабунина повлиять на суд из-за публичной критики решений судьи.

Политика •   •  19432 просмотра
На давление со стороны активиста-уклониста Шабунина отреагируют в ВАКС - СМИ