Канцлер Германии Шольц пообещал достичь целевого показателя расходов НАТО в 2%

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник заявил, что оборонные компании могут рассчитывать на то, что его правительство увеличит военные расходы и он выполнит свое обязательство тратить 2% ВВП на оборону НАТО, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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Шольц выступил с таким заявлением после того, как бывший президент США Дональд Трамп вызвал возмущение среди союзников США, предположив, что Соединенные Штаты могут не защитить других членов НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону, от потенциального российского вторжения.

Находясь у власти, Трамп публично критиковал страны, которые не выполнили цели альянса НАТО тратить 2% валового внутреннего продукта на оборону.

Шольц сказал, что оборонная промышленность Германии и Европы должна перейти на массовое производство вооружений, на фоне того, как война против Украины показала, как европейские производители изо всех сил пытаются удовлетворить спрос на боеприпасы.

Шольц посетил будущую площадку компании Rheinmetall, которая открывает новый завод по производству оружия в центральной Германии.

"Мы должны перейти от производства к крупномасштабному производству оборонного оборудования", - сказал Шольц.

"Не только Соединенные Штаты, но и все европейские страны должны сделать еще больше для поддержки Украины. Данных пока обещаний недостаточно. Одной силы Германии недостаточно", - отметил канцлер ФРГ.

Шольц сказал, что армия и оборонная промышленность Германии теперь могут полагаться на обязательства Берлина достичь цели НАТО в 2%.

"Это крайне необходимо. Ибо какой бы суровой ни была реальность: мы живем не в мирные времена", - сказал Шольц.

Он добавил, что европейские государства должны объединить свои заказы на вооружение, чтобы помочь отрасли выполнить долгосрочные обязательства.

"Если я захочу купить VW Golf через два-три года, то сегодня я знаю: он будет существовать. Возможно, мне придется ждать его три или шесть месяцев, но тогда машина окажется во дворе", - сказал он.

"Но производство вооружений работает не так. Танков, гаубиц, вертолетов и зенитных систем нет где-то на полке", - отметил Шольц.

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