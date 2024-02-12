Канцлер Німеччини Шольц пообіцяв досягти цільового показника витрат НАТО у 2%

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок заявив, що оборонні компанії можуть розраховувати на те, що його уряд збільшить військові витрати і він виконає своє зобов'язання витрачати 2% ВВП на оборону НАТО, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Шольц виступив із такою заявою після того, як колишній президент США Дональд Трамп викликав обурення серед союзників США, припустивши, що Сполучені Штати можуть не захистити інших членів НАТО, які не витрачають достатньо коштів на оборону, від потенційного російського вторгнення.

Перебуваючи при владі, Трамп публічно критикував країни, які не виконали мети альянсу НАТО витрачати 2% валового внутрішнього продукту на оборону.

Шольц сказав, що оборонна промисловість Німеччини та Європи має перейти на масове виробництво озброєнь, на тлі того, як війна рф проти України показала, як європейські виробники щосили намагаються задовольнити попит на боєприпаси.

Шольц відвідав майбутній майданчик компанії Rheinmetall, що відкриває новий завод із виробництва зброї у центральній Німеччині.

"Ми маємо перейти від виробництва до великомасштабного виробництва оборонного обладнання", - сказав Шольц.

"Не лише Сполучені Штати, а й усі європейські країни мають зробити ще більше для підтримки України. Даних наразі обіцянок недостатньо. Однієї сили Німеччини недостатньо", - зазначив канцлер ФРН.

Шольц сказав, що армія та оборонна промисловість Німеччини тепер можуть покладатися на зобов’язання Берліна досягти цілі НАТО у 2%.

"Це вкрай необхідно. Бо якою б суворою не була реальність: ми живемо не в мирні часи", - сказав Шольц.

Він додав, що європейські держави мають об'єднати свої замовлення на озброєння, щоб допомогти галузі виконати довгострокові зобов'язання.

"Якщо я захочу купити VW Golf через два-три роки, то сьогодні я знаю: він існуватиме. Можливо, мені доведеться чекати на нього три чи шість місяців, але тоді машина опиниться у дворі", - сказав він.

"Але виробництво озброєнь працює не так. Танків, гаубиць, вертольотів та зенітних систем немає десь на полиці", - зазначив Шольц.

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