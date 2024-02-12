У нас немає часу, потрібно укріпити оборонну промисловість – Туск прокоментував погрозу Трампа на адресу НАТО

Глава польського уряду перебуваючи з офіційним візитом у Франції, наголосив про важливість безпеки у контексті агресії росії проти України, зазначивши що країни ЄС здатні захистити себе, а також підкреслив, що НАТО - це "Всі за одного, і один за всіх!" – у відповідь на погрозу Трампа, який нібито "заохочував би" рф "робити все, що їй заманеться" з країнами НАТО, які витрачають менше 2% на оборону.

Про це передає УНН із посиланням на Politico та EURACTIV.

Деталі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув до Парижа в рамках міні-туру, який пізніше передбачає його поїздку до Берліна з метою налагодження тісніших зв’язків із двома найбільшими державами Європи. В Парижі відбулась зустріч польського політика з президентом Франції Еммануелем Макроном.

В ході візиту обговорювалося те, як європейські столиці дивляться на можливість повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Туск зокрема прокоментував слова експрезидента США Дональд Трамп про "заохочення" рф "робити все, що їй заманеться" з країнами НАТО, які "не платять" 2 відсотка ВВП.

Згідно з джерелами польського уряду, було зазначено наступне:

Європа повинна зібратися ... Це питання відповіді на питання про те, що станеться, якщо Трамп переможе. У нас немає часу. Ми повинні мати більший потенціал оборонної промисловості - зазначив політик.

Під час спільного брифінгу Туск додав, що саме тут, у Парижі, найвиразніше звучать слова з "Трьох мушкетерів" Олександра Дюма: "Всі за одного, один за всіх"

Я хочу ще раз дуже чітко підкреслити тут, у Парижі, що немає альтернативи ЄС, немає альтернативи трансатлантичній співпраці, немає альтернативи НАТО. Європа має стати безпечним континентом, а це означає, що ЄС, Франція, Польща мають стати сильними державами, готовими захищати власні кордони, власну територію, а також захищати й підтримувати наших союзників і друзів з-за меж ЄС - сказав Дональда Туск.

Польский політик також підкреслив, що його країна і Франція є традиційними друзями, та зазначив, що "позиція Франції та Польщі дуже схожа":

І це з усіх важливих питань, як двосторонніх, внутрішньоєвропейських, так і тих, що стосуються безпеки та геополітичного становища Європи, особливо в контексті агресії росії проти України - сказав Туск.

Довідково

Колишній президент США Дональд Трамп у суботу, 10 січня, заявив, що "заохочував би" Росію "робити все, що їй заманеться" з країнами НАТО, які "не платять", тобто витрачають на оборону менше 2 відсотків ВВП.

Я б не став захищати таку країну - заявив Трамп.

Заява Трампа, який, ймовірно, буде кандидатом від Республіканської партії на цьогорічних президентських виборах у США, була розкритикована Білим домом, а також викликала різку реакцію на міжнародному рівні. Деякі республіканські політики також критикували її в неділю.

Останнє, що ми коли-небудь хотіли б зробити, це стати на бік Росії - заявила його конкурентка від Республіканської партії Ніккі Гейлі, яка змагається з Трампом за номінацію від республіканців на участь у цьогорічних президентських виборах.

Нагадаємо

Туск за підсумками зустрічі з Макроном заявив, що позиції сторін дуже схожі, особливо в контексті агресії росії в Україні

Заступник міністра сільського господарства Польщі заявив, що країна опублікує список компаній, які імпортували велику кількість дешевого українського зерна в той час, як польські фермери зазнавали фінансових труднощів.