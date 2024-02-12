Туск провів зустріч з Макроном: каже, позиції сторін дуже схожі, особливо в контексті агресії рф в Україні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у понеділок, що позиції двох сторін дуже схожі, особливо в контексті агресії росії в Україні, пише УНН з посиланням на Polsat News.

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"Франція і Польща - традиційні друзі. Ми знаємо один одного роками і довіряємо один одному", - сказав прем’єр-міністр Польщі.

Як зазначив Туск, "у ці дуже важкі часи наші позиції дуже схожі". "Особливо в контексті агресії росії в Україні", - підкреслив він.

За його словами, "важко знайти в Європі більш проукраїнського політика, ніж я".

"Наш континент має стати безпечним місцем, - сказав Туск. – Ми повинні вміти захищати свою територію".

Саме тут, у Парижі, слова: "Один за всіх, усі за одного" звучать найбільш чітко, сказав він, додавши, що "немає альтернативи Європейському Союзу і немає альтернативи НАТО".

Туск наголосив, що стовпами європейської співпраці є енергетика, продовольство та оборона. "Я хотів би, щоб ми сьогодні послали спільний сигнал Європі, що ми готові. Ми повинні взяти на себе велику відповідальність", - підсумував він.

Президент Франції Еммануель Макрон, як вказано, оголосив, що Франція та Польща готуються відкрити нову сторінку у відносинах і готують нову двосторонню угоду на заміну угоді 1991 року. "Цей договір визначить рамки нашої співпраці в усіх сферах: оборони, енергетики, наукової та культурної співпраці. Ці різні теми знаходяться в центрі французько-польських відносин і в стратегічних секторах для майбутнього Європи", - сказав президент Франції.

"Я хотів би тут нагадати про нашу непохитну підтримку Києва та українського народу та підкреслити прихильність Польщі. З самого початку конфлікту, під час головування Франції та нещодавно в Раді ЄС, ми говорили про відкриття переговорів щодо прийняття та зміцнення майбутнього Європи в Україні", - зазначив Макрон.

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