Для обговорення підтримки України: Туск планує зустрітися з Макроном та Шольцом
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Дональд Туск планує зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, щоб обговорити збільшення європейської військової підтримки України.
У понеділок, 12 лютого, прем’єр-міністр Дональд Туск Дональд Туск планує зустрітись з європейськими партнерами, аби обговорити військову підтримку України. Про це пише "Голос Америки", передає УНН.
Деталі
Попередньо, Туск готується до зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном і німецьким канцлером Олафом Шольцом. Окрім того, відбудуться зустрічі міністрів закордонних справ трьох країн.
Візит відбувається на тлі закликів до більш згуртованих зусиль Європи в умовах затримки американської допомоги для України.
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Зазначається, що Польща є одним з провідних постачальників зброї Україні - країна забезпечує транзит великої частини міжнародної допомоги через свою територію.
Дональд Туск дав зрозуміти, що він дуже стурбований затримками американської допомоги Україні.
Доповнення
У виданні додають, що Німеччина є другим найбільшим за обсягами міжнародним донором військової допомоги Україні після США, проте Шольц постійно підкреслює, що американська підтримка незамінна
Окрім того, Макрон, який зобов’язався твердо підтримувати Україну відомий також своїми закликами до так званої стратегічної автономії Європи. На думку французького президента, держави континенту взяли не себе більшу відповідальність за європейську безпеку.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з американськими сенаторами від обох партій під час свого візиту до Вашингтона, щоб обговорити подальшу допомогу Україні.
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