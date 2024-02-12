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Для обсуждения поддержки Украины: Туск планирует встретиться с Макроном и Шольцом

Для обсуждения поддержки Украины: Туск планирует встретиться с Макроном и Шольцом

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 11:46  •  6658 просмотра

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Премьер-министр Дональд Туск планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы обсудить увеличение европейской военной поддержки Украины.

В понедельник, 12 февраля, премьер-министр Дональд Туск Дональд Туск планирует встретиться с европейскими партнерами, чтобы обсудить военную поддержку Украины. Об этом пишет "Голос Америки", передает УНН.

Детали 

Предварительно, Туск готовится к встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцом. Кроме того, состоятся встречи министров иностранных дел трех стран.

Визит происходит на фоне призывов к более сплоченным усилиям Европы в условиях задержки американской помощи для Украины.

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Отмечается, что Польша является одним из ведущих поставщиков оружия Украине - страна обеспечивает  транзит большой части международной помощи через свою территорию.

Дональд Туск дал понять, что он очень обеспокоен задержками американской помощи Украине.

Дополнение

В издании добавляют, что Германия  является вторым крупнейшим по объемам международным донором военной помощи Украине после США, однако Шольц постоянно подчеркивает, что американская поддержка незаменима

Кроме того, Макрон, который обязался твердо поддерживать Украину известен также своими призывами к так называемой стратегической автономии Европы. По мнению французского президента, государства континента взяли не себя большую ответственность за европейскую безопасность.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц встретился с американскими сенаторами от обеих партий во время своего визита в Вашингтон, чтобы обсудить дальнейшую помощь Украине.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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Для обговорення підтримки України: Туск планує зустрітися з Макроном та Шольцом
To discuss support for Ukraine: Tusk plans to meet with Macron and Scholz
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Для обсуждения поддержки Украины: Туск планирует встретиться с Макроном и Шольцом

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