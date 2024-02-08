"Рейган переворачивается в могиле": Туск высказался относительно блокирования помощи Украине в Сенате США

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
  •  81661 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  126746 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  144269 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  175422 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  229392 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  249134 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  231318 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  252206 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  256650 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  209935 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Новости по теме

"Рейган переворачивается в могиле": Туск высказался относительно блокирования помощи Украине в Сенате США

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал американских сенаторов-республиканцев за блокирование в Сенате США законопроекта, который бы оказал помощь Украине, заявив, что бывший президент США Рональд Рейган, который помог многим восстановить свободу и независимость, был бы расстроен их действиями.

Политика •   •  5591 просмотра
"Рейган переворачивается в могиле": Туск высказался относительно блокирования помощи Украине в Сенате США

Позиция Китая по "украинскому кризису" последовательна и ясна, мы сыграли конструктивную роль - МИД КНР

Китай заявил, что его позиция по "украинскому кризису", как в Китае называют войну, последовательна и ясна.

Война •   •  13591 просмотра
Позиция Китая по "украинскому кризису" последовательна и ясна, мы сыграли конструктивную роль - МИД КНР

Скандал в Днепре: полк особого назначения расформируют, а спецназовцев таки переведут в бригаду "Лють"

Полк полиции особого назначения в Днепре был расформирован после того, как его бойцы отказались вступать в штурмовую бригаду "Ярость". В то же время всех спецназовцев по приказу таки переведут в бригаду "Лють".

Общество •   •  13493 просмотра
Скандал в Днепре: полк особого назначения расформируют, а спецназовцев таки переведут в бригаду "Лють"

На левом берегу Херсонщины ситуация остается достаточно сложной - Гуменюк

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины сообщил, что хотя ситуация на левом берегу Херсонской области остается сложной, присутствие украинского флага в Крынках свидетельствует о том, что украинские войска продолжают удерживать свои позиции и отражать российские атаки.

Война •   •  11297 просмотра
На левом берегу Херсонщины ситуация остается достаточно сложной - Гуменюк

Убийство заместителя городского головы в Никополе: в авто погиб Журавлев - источник

Заместитель мэра Никополя Виталий Журавлев был убит неизвестными, которые расстреляли его автомобиль.

Криминал и ЧП •   •  9727 просмотра
Убийство заместителя городского головы в Никополе: в авто погиб Журавлев - источник

Три схрона с российским оружием и взрывчаткой обнаружили в 3 областях: под Киевом нашли гранатометы вражеских ДРГ

В Киевской, Винницкой и Закарпатской областях правоохранители обнаружили тайники с российским оружием и взрывчаткой, в частности гранатометы, предназначенные для диверсий.

Война •   •  13809 просмотра
Три схрона с российским оружием и взрывчаткой обнаружили в 3 областях: под Киевом нашли гранатометы вражеских ДРГ

Развитие ГП ВостГОК и усиление обороноспособности: Шмыгаль провел совещание по Кировоградской области

Премьер-министр провел совещание по вопросам Кировоградской области, включая разработку стратегии для ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" и усиление обороноспособности региона.

Война •   •  17117 просмотра
Развитие ГП ВостГОК и усиление обороноспособности: Шмыгаль провел совещание по Кировоградской области

Игнат прокомментировал возможную дату следующей ракетной атаки россии

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат пояснил, что, исходя из прошлой статистики российских ракетных атак на Украину, трудно предсказать время следующего удара из-за разной периодичности между атаками.

Война •   •  19653 просмотра
Игнат прокомментировал возможную дату следующей ракетной атаки россии

Польские фермеры могут расширить блокаду на "Устилуг" 12 февраля - таможенники

Польские фермеры могут частично заблокировать движение грузовиков на пункте пропуска Зосин-Устилуг на границе с Польшей в понедельник.

Общество •   •  18186 просмотра
Польские фермеры могут расширить блокаду на "Устилуг" 12 февраля - таможенники

Был поражен из ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении: Тарнавский рассказал детали о "отминусованном" вертолете рф

Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52, сам вертолет разбился на Авдеевском направлении 7 февраля.

Война •   •  16853 просмотра
Был поражен из ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении: Тарнавский рассказал детали о "отминусованном" вертолете рф