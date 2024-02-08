"Рейган переворачивается в могиле": Туск высказался относительно блокирования помощи Украине в Сенате США
Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал американских сенаторов-республиканцев за блокирование в Сенате США законопроекта, который бы оказал помощь Украине, заявив, что бывший президент США Рональд Рейган, который помог многим восстановить свободу и независимость, был бы расстроен их действиями.
Позиция Китая по "украинскому кризису" последовательна и ясна, мы сыграли конструктивную роль - МИД КНР
Китай заявил, что его позиция по "украинскому кризису", как в Китае называют войну, последовательна и ясна.
Скандал в Днепре: полк особого назначения расформируют, а спецназовцев таки переведут в бригаду "Лють"
Полк полиции особого назначения в Днепре был расформирован после того, как его бойцы отказались вступать в штурмовую бригаду "Ярость". В то же время всех спецназовцев по приказу таки переведут в бригаду "Лють".
На левом берегу Херсонщины ситуация остается достаточно сложной - Гуменюк
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины сообщил, что хотя ситуация на левом берегу Херсонской области остается сложной, присутствие украинского флага в Крынках свидетельствует о том, что украинские войска продолжают удерживать свои позиции и отражать российские атаки.
Убийство заместителя городского головы в Никополе: в авто погиб Журавлев - источник
Заместитель мэра Никополя Виталий Журавлев был убит неизвестными, которые расстреляли его автомобиль.
Три схрона с российским оружием и взрывчаткой обнаружили в 3 областях: под Киевом нашли гранатометы вражеских ДРГ
В Киевской, Винницкой и Закарпатской областях правоохранители обнаружили тайники с российским оружием и взрывчаткой, в частности гранатометы, предназначенные для диверсий.
Развитие ГП ВостГОК и усиление обороноспособности: Шмыгаль провел совещание по Кировоградской области
Премьер-министр провел совещание по вопросам Кировоградской области, включая разработку стратегии для ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" и усиление обороноспособности региона.
Игнат прокомментировал возможную дату следующей ракетной атаки россии
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат пояснил, что, исходя из прошлой статистики российских ракетных атак на Украину, трудно предсказать время следующего удара из-за разной периодичности между атаками.
Польские фермеры могут расширить блокаду на "Устилуг" 12 февраля - таможенники
Польские фермеры могут частично заблокировать движение грузовиков на пункте пропуска Зосин-Устилуг на границе с Польшей в понедельник.
Был поражен из ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении: Тарнавский рассказал детали о "отминусованном" вертолете рф
Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52, сам вертолет разбился на Авдеевском направлении 7 февраля.