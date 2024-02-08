"Рейган переворачивается в могиле": Туск высказался относительно блокирования помощи Украине в Сенате США

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал американских сенаторов-республиканцев на фоне провала в Сенате США законопроекта, который, среди прочего, предусматривал выделение помощи Украине.

Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение главы правительства Республики Польша в сети Х.

Уважаемые американские сенаторы-республиканцы. Рональд Рейган, который помог миллионам из нас восстановить нашу свободу и независимость, сегодня переворачивается в могиле. Как вам не стыдно - написал Туск.

Контекст

За прошедшие сутки, законопроект о поддержке Украины, Израиля и Тайваня провалился после того, как большинство республиканцев, поощренных Дональдом Трампом, выступили против компромисса, достигнутого после месяцев переговоров.

Напомним,

Сенат не одобрил двухпартийный пакет на сумму 118 миллиардов долларов, который бы ужесточил иммиграционное законодательство и помог Украине бороться с российским вторжением.

8 февраля Сенат США повторно пересмотрит законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако уже без миграционной реформы. Об этом на своей Facebook-странице сообщила госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.

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