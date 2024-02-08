"Рейган перевертається в могилі": Туск висловився щодо блокування допомоги Україні в Сенаті США
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував американських сенаторів-республіканців за блокування в Сенаті США законопроекту, який би надав допомогу Україні, заявивши, що колишній президент США Рональд Рейган, який допоміг багатьом відновити свободу і незалежність, був би засмучений їхніми діями.
Прем’єр міністр Польщі Дональд Туск розкритикував американських сенаторів-республіканців на тлі провалу в Сенаті США законопроекту, який, серед іншого, передбачав виділення допомоги Україні.
Про це передає УНН із посиланням на допис голови уряду Республіки Польща в мережі Х.
Шановні американські сенатори-республіканці. Рональд Рейган, який допоміг мільйонам з нас відновити нашу свободу і незалежність, сьогодні перевертається в могилі. Як вам не соромно
Контекст
Минулої доби, законопроект про підтримку України, Ізраїлю та Тайваню провалився після того, як більшість республіканців, заохочених Дональдом Трампом, виступили проти компромісу, досягнутого після місяців переговорів.
Нагадаємо
Сенат не схвалив двопартійний пакет на суму 118 мільярдів доларів, який би посилив імміграційне законодавство та допоміг Україні боротися з російським вторгненням.
8 лютого Сенат США повторно перегляне законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, проте вже без міграційної реформи. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила пані посол України у США Оксана Маркарова.
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