Туск провел встречу с Макроном: говорит, позиции сторон очень похожи, особенно в контексте агрессии рф в Украине
Туск по итогам встречи с Макроном заявил, что позиции сторон очень похожи, особенно в контексте агрессии россии в Украине.
WSJ: смена главкома теснее свяжет Зеленского с решениями на поле боя
Заменив главнокомандующего Вооруженных сил Украины, президент Зеленский будет более непосредственно вовлечен в принятие решений на поле боя и будет нести ответственность за любые военные неудачи или регрессы, говорится в статье издания.
На Полтавщине произошла утечка на газопроводе: около полутора тысяч человек временно остались без газоснабжения
Поставки газа в два села в Полтавской области были временно прекращены из-за утечки, обнаруженной на газопроводе. На месте происшествия работают специалисты и необходимая техника, чтобы оперативно устранить утечку и обеспечить безопасное распределение голубого
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков и Конкорд Банка, выполнив незаконные рекомендации директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы отозвать исковые требования банка к НБУ.
"Ничего общего с мирными протестами": Минагрополитики осуждает уничтожение украинского зерна польскими фермерами
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины решительно осудило умышленное уничтожение украинского зерна польскими протестующими на украинско-польской границе.
В Киеве за неделю гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболело более 21 тыс. человек: шестеро умерли
Более 21 000 человек в Киеве заболели гриппом, ОРВИ или COVID-19 на прошлой неделе, 6 из них умерли.
В Сенате США сегодня очередное голосование по помощи Украине и Израилю, но в Палате представителей может быть сопротивление - СМИ
В Сенате США сегодня ожидается очередное процедурное голосование по помощи Украине и Израилю, но в Палате представителей может быть сопротивление.
Катастрофа Ил-76: в разведке заявили, что запросы на возвращение тел военнослужащих подаются
Украина подает запросы к россии с просьбой вернуть тела военнослужащих, которые, как сообщалось, якобы погибли при падении самолета Ил-76.
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Черкасской области
Украинские ПС предупредили о ракете на Черкасскую область.
Болгария и Украина договорились об усиленном контроле за экспортом зерновых
Болгария передаст Украине все данные о компаниях, которые нарушили режим лицензирования, введенного украинской стороной на экспорт семян подсолнечника, рапса, кукурузы и пшеницы.