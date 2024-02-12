Туск провел встречу с Макроном: говорит, позиции сторон очень похожи, особенно в контексте агрессии рф в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник, что позиции двух сторон очень похожи, особенно в контексте агрессии россии в Украине, пишет УНН со ссылкой на Polsat News.

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"Франция и Польша - традиционные друзья. Мы знаем друг друга годами и доверяем друг другу", - сказал премьер-министр Польши.

Как отметил Туск, "в эти очень тяжелые времена наши позиции очень похожи". "Особенно в контексте агрессии россии в Украине", - подчеркнул он.

По его словам, "трудно найти в Европе более проукраинского политика, чем я".

"Наш континент должен стать безопасным местом, - сказал Туск, - Мы должны уметь защищать свою территорию".

Именно здесь, в Париже, слова: "Один за всех, все за одного" звучат наиболее четко, сказал он, добавив, что "нет альтернативы Европейскому Союзу и нет альтернативы НАТО".

Туск подчеркнул, что столпами европейского сотрудничества являются энергетика, продовольствие и оборона. "Я хотел бы, чтобы мы сегодня послали общий сигнал Европе, что мы готовы. Мы должны взять на себя большую ответственность", - подытожил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон, как указано, объявил, что Франция и Польша готовятся открыть новую страницу в отношениях и готовят новое двустороннее соглашение на замену соглашению 1991 года. "Этот договор определит рамки нашего сотрудничества во всех сферах: обороны, энергетики, научного и культурного сотрудничества. Эти различные темы находятся в центре французско-польских отношений и в стратегических секторах для будущего Европы", - сказал президент Франции.

"Я хотел бы здесь напомнить о нашей непоколебимой поддержке Киева и украинского народа и подчеркнуть приверженность Польши. С самого начала конфликта, во время председательства Франции и недавно в Совете ЕС, мы говорили об открытии переговоров по принятию и укреплению будущего Европы в Украине", - отметил Макрон.

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