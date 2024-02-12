Польща хоче оприлюднити список компаній, які імпортували українське зерно на майже півтора мільярда євро

У Польщі хочуть оприлюднити список компаній, які активно імпортували українське зерно. Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак повідомляє RMF24, передає УНН.

Деталі

Колодзейчак наголосив, що це "шокуюча" інформація, яка свідчить, що за українське зерно заплатили 6 млрд злотих (1,38 млрд євро).

За його словами, Міністерство сільського господарства Польщі сформувало список компаній, які імпортували українське зерно, і наразі відомство готується зробити його публічним.

Тепер список компаній повний. Ми цього тижня з’ясуємо юридичні підстави для того, щоб опублікувати його, і щоб кожен поляк міг бачити, хто заробляв гроші, коли у польських фермерів була велика проблема

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Доповнення

За словами Колодзейчака, минулого року понад 300 тисяч тонн українського зерна опинились на польському ринку.

Було імпортовано 330 тисяч тонн технічного зерна, ріпаку й кукурудзи, які опинилися на польському ринку… Найдешевша пшениця з України минулого року коштувала 51 злотий за тонну, у 20 разів менше, ніж прибутковий поріг для польського зерна