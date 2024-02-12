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Польща хоче оприлюднити список компаній, які імпортували українське зерно на майже півтора мільярда євро

Польща хоче оприлюднити список компаній, які імпортували українське зерно на майже півтора мільярда євро

Київ • УНН

 • 28132 перегляди

Заступник міністра сільського господарства Польщі заявив, що країна опублікує список компаній, які імпортували велику кількість дешевого українського зерна в той час, як польські фермери зазнавали фінансових труднощів.

У Польщі хочуть оприлюднити список компаній, які активно імпортували українське зерно. Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак повідомляє RMF24, передає УНН.

Деталі 

Колодзейчак наголосив, що це "шокуюча" інформація, яка свідчить, що за українське зерно заплатили 6 млрд злотих (1,38 млрд євро). 

За його словами, Міністерство сільського господарства Польщі сформувало список компаній, які імпортували українське зерно, і наразі відомство готується зробити його публічним.

Тепер список компаній повний. Ми цього тижня з’ясуємо юридичні підстави для того, щоб опублікувати його, і щоб кожен поляк міг бачити, хто заробляв гроші, коли у польських фермерів була велика проблема

- пояснив заступник міністра сільського господарства Польщі.

У Польщі обіцяють "нульову терпимість" до тих, хто нелегального торгуватиме українською агропродукцією05.02.24, 17:59 • 33654 перегляди

Доповнення

За словами Колодзейчака, минулого року понад 300 тисяч тонн українського зерна опинились на польському ринку.

Було імпортовано 330 тисяч тонн технічного зерна, ріпаку й кукурудзи, які опинилися на польському ринку… Найдешевша пшениця з України минулого року коштувала 51 злотий за тонну, у 20 разів менше, ніж прибутковий поріг для польського зерна

- поскаржився польський посадовець.

Нагадаємо

Україна розраховує, що пропозиція Єврокомісії продовжити "економічний безвіз" з ЄС до червня 2025 року може дозволити прибрати заборони на імпорт агропродукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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