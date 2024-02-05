У Польщі обіцяють "нульову терпимість" до тих, хто нелегального торгуватиме українською агропродукцією

Віцеміністр рільництва Польщі Міхал Колодзєйчак пообіцяв жорстко карати аграріїв, які порушуватимуть нелегально торгуватимуть українською сільгосппродукцією у Польщі. Про це повідомляє PolskieRadio, передає УНН.

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Заступник міністра рільництва та розвитку села Міхал Колодзєйчак оголосив про нульову терпимість до осіб, які порушуватимуть митні правила та нелегально торгуватимуть українською.

Зазначається, що на вихідних урядовець взяв участь у перевірках сільськогосподарської продукції, яка ввозиться до Польщі та Європейського Союзу з України.

Після цього, у понеділок заступник міністра заявив, що закон про заборону української агропродукції захищає насамперед польських фермерів.

Я приїхав чітко заявити — нуль терпимості до тих, хто не хотітиме виконувати відповідних наказів. Нуль терпимості до тих, хто хотітиме порушувати закон. Нуль терпимості до тих, хто хотітиме порушувати процедури. Нуль терпимості до тих, хто на спині польських фермерів хотітиме торгувати українськими товарами і вводити їх на ринок