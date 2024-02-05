У Польщі обіцяють "нульову терпимість" до тих, хто нелегального торгуватиме українською агропродукцією
Київ • УНН
Віце-міністр сільського господарства Польщі пообіцяв суворо карати фермерів, які порушують заборони на імпорт української сільськогосподарської продукції.
Віцеміністр рільництва Польщі Міхал Колодзєйчак пообіцяв жорстко карати аграріїв, які порушуватимуть нелегально торгуватимуть українською сільгосппродукцією у Польщі. Про це повідомляє PolskieRadio, передає УНН.
Деталі
Заступник міністра рільництва та розвитку села Міхал Колодзєйчак оголосив про нульову терпимість до осіб, які порушуватимуть митні правила та нелегально торгуватимуть українською.
Зазначається, що на вихідних урядовець взяв участь у перевірках сільськогосподарської продукції, яка ввозиться до Польщі та Європейського Союзу з України.
Після цього, у понеділок заступник міністра заявив, що закон про заборону української агропродукції захищає насамперед польських фермерів.
Я приїхав чітко заявити — нуль терпимості до тих, хто не хотітиме виконувати відповідних наказів. Нуль терпимості до тих, хто хотітиме порушувати закон. Нуль терпимості до тих, хто хотітиме порушувати процедури. Нуль терпимості до тих, хто на спині польських фермерів хотітиме торгувати українськими товарами і вводити їх на ринок
Пропозиція ЄК продовжити безмитну торгівлю для України допоможе прибрати заборони на імпорт, запроваджені Польщею, Словаччиною та Угорщиною - Шмигаль 31.01.24, 14:01 • 26973 перегляди
Доповнення
З вересня в Польщі чинне ембарго на імпорт агропродовольчої продукції, в основному зерна з України. Заступник міністра Міхал Колодзєйчак оголосив у неділю, що це ембарго буде збережено.
Нагадаємо
Польські фермери анонсували на 9 лютого початок загального страйку. Вони мають, серед іншого, заблокувати пункти пропуску на кордоні з Україною та деякі дороги.
Таким чином вони хочуть протестувати проти політики ЄС, яка дозволяє імпорт агропродовольчої продукції з України.