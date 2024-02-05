В Польше обещают "нулевую терпимость" к тем, кто будет нелегально торговать украинской агропродукцией

Вице-министр полеводства Польши Михал Колодзейчак пообещал жестко наказывать аграриев, которые будут нарушать нелегально торговать украинской сельхозпродукцией в Польше. Об этом сообщает PolskieRadio, передает УНН.

Детали

Заместитель министра полеводства и развития села Михал Колодзейчак объявил о нулевой терпимости к лицам, которые будут нарушать таможенные правила и нелегально торговать на украинском.

Отмечается, что на выходных чиновник принял участие в проверках сельскохозяйственной продукции, которая ввозится в Польшу и Европейский Союз из Украины.

После этого, в понедельник заместитель министра заявил, что закон о запрете украинской агропродукции защищает прежде всего польских фермеров.

Я приехал четко заявить - ноль терпимости к тем, кто не будет хотеть выполнять соответствующие приказы. Ноль терпимости к тем, кто будет хотеть нарушать закон. Ноль терпимости к тем, кто будет хотеть нарушать процедуры. Ноль терпимости к тем, кто на спине польских фермеров будет хотеть торговать украинскими товарами и вводить их на рынок - заявил Михал Колодзейчак

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Дополнение

С сентября в Польше действует эмбарго на импорт агропродовольственной продукции, в основном зерна из Украины. Заместитель министра Михал Колодзейчак объявил в воскресенье, что это эмбарго будет сохранено.

Напомним

Польские фермеры анонсировали на 9 февраля начало всеобщей забастовки. Они должны, среди прочего, заблокировать пункты пропуска на границе с Украиной и некоторые дороги.

Таким образом они хотят протестовать против политики ЕС, которая разрешает импорт агропродовольственной продукции из Украины.