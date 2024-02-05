В Польше обещают "нулевую терпимость" к тем, кто будет нелегально торговать украинской агропродукцией
Вице-министр сельского хозяйства Польши пообещал строго наказывать фермеров, которые нарушают запреты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.
Министр по делам ветеранов Лапутина подала в отставку
Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина подала в отставку, подав соответствующее заявление в Верховную Раду.
Комитет ВР обнаружил коррупционные риски в законопроекте о мобилизации
Антикоррупционный комитет признал новый законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски, поскольку ключевые положения являются нечеткими и оставляют слишком много полномочий чиновникам.
Зеленский посетил Кропивницкий: обсудил поддержку переселенцев и защиту критической инфраструктуры в регионе
Во время визита в Кропивницкий президент Зеленский обсудил с областной властью помощь перемещенным лицам, укрепление критической инфраструктуры и противовоздушной обороны.
В Днепре спецназовцы отказались вступать в штурмовую бригаду "Лють": в Нацполиции отреагировали на позицию правоохранителей
В Днепре полицейские отказались вступать в штурмовую бригаду штурмовой бригады "Лють" и заявили, что готовы воевать только в составе своего подразделения. На их заявление ответил куратор штурмовой бригады "Лють" Александр Фацевич.
Смерть 14-летнего мальчика после удаления зуба: в Офисе Генпрокурора рассказали новые подробности
Начато расследование по факту смерти 14-летнего мальчика после удаления зуба в больнице в Кривом Роге, что может быть связано с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей медицинскими работниками.
Умеров поблагодарил Нидерланды за еще шесть самолетов F-16
Нидерланды согласились передать Украине еще 6 истребителей F-16, доведя их общее количество до 24, а министр обороны Украины поблагодарил голландского коллегу за непоколебимую поддержку в борьбе с российскими оккупантами.
Первые закупки по новой модели: "Госоператор тыла" объявил тендеры на питание
"Госоператор тыла" голосил первые тендеры по новой модели закупок на поставку продуктов питания для обеспечения Вооруженных Сил, начиная с апреля.
В Одесской области разоблачили госрегистратора, которая переоформила государственный санаторий стоимостью 1 млрд грн на частное предприятие
Государственного регистратора в Одесской области обвинили в незаконной передаче права собственности на государственный санаторий стоимостью около 37 миллионов долларов США частному предприятию.
В Сумах школы переходят на "дистанционку" из-за гриппа и ОРВИ
В связи с увеличением количества случаев заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19, школы города Сумы переходят на дистанционное обучение до 10 февраля, чтобы ограничить распространение инфекций.