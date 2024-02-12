Польша хочет обнародовать список компаний, которые импортировали украинское зерно на почти полтора миллиарда евро
Заместитель министра сельского хозяйства Польши заявил, что страна опубликует список компаний, которые импортировали большое количество дешевого украинского зерна в то время, как польские фермеры испытывали финансовые трудности.
Байден назвал слова Трампа по НАТО ужасными и опасными
Президент США Джо Байден отреагировал на заявления своего предшественника Дональда Трампа, который рассказал, как угрожал союзникам "поощрить" рф к агрессии, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность.
Во Львове открыли первый в Украине центр рекрутинга в Силы обороны
Во Львове открылся первый в Украине Центр рекрутинга украинской армии как пилотный проект по прозрачному и эффективному набору военнослужащих.
Польша прогнозирует до 2% роста ВВП благодаря украинским эмигрантам
По оценкам польского заместителя министра, украинские эмигранты будут способствовать росту ВВП Польши на 1,2-2 процентных пункта в течение следующих 5 лет.
В ставрополе вспыхнуло здание военного штаба: осуществлена эвакуация, работают спасатели
В штабном здании российской воинской части в Ставрополе вспыхнул пожар, спасатели работают над эвакуацией людей и взятием пламени под контроль.
Почти 250 взрывов: за неделю россияне 56 раз обстреляли Черниговскую область
Председатель Черниговской областной военной администрации сообщил, что за прошедшую неделю российские войска совершили 56 обстрелов 19 населенных пунктов области и осуществили шесть авиаударов.
НБУ дал прогноз по тарифам на коммуналку: чего ожидать
Национальный банк Украины прогнозирует, что мораторий на определенные жилищно-коммунальные тарифы, такие в частности как отопление и горячая вода, останется в силе до конца военного положения, но тарифы нужно будет постепенно повышать до экономически обоснованного уровня в течение нескольких лет.
Пограничники задержали мужчину, который вербовал женщин для секс-работы в Италии
Пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти четырех девушек за границу для оказания секс-услуг в Италии.
Выдавал россиянам местных патриотов: в оккупированном Бердянске ликвидировали бизнесмена-коллаборациониста
В оккупированном Бердянске убили местного бизнесмена-коллаборанта, который помогал россиянам захватывать местные предприятия и доносил на украинских патриотов.
Подозреваемый в убийстве заместителя мэра Никополя планировал убить других чиновников города - полиция
Полиция сообщила, что подозреваемый в убийстве заместителя мэра Никополя планировал аналогичные преступления в отношении других городских чиновников.