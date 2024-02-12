Польша хочет обнародовать список компаний, которые импортировали украинское зерно на почти полтора миллиарда евро

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  219900 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  275501 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  236674 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  281614 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  312579 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  246615 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  207305 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  219773 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  211426 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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Новости по теме

Польша хочет обнародовать список компаний, которые импортировали украинское зерно на почти полтора миллиарда евро

Заместитель министра сельского хозяйства Польши заявил, что страна опубликует список компаний, которые импортировали большое количество дешевого украинского зерна в то время, как польские фермеры испытывали финансовые трудности.

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Польша хочет обнародовать список компаний, которые импортировали украинское зерно на почти полтора миллиарда евро

Байден назвал слова Трампа по НАТО ужасными и опасными

Президент США Джо Байден отреагировал на заявления своего предшественника Дональда Трампа, который рассказал, как угрожал союзникам "поощрить" рф к агрессии, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность.

Политика •   •  12848 просмотра
Байден назвал слова Трампа по НАТО ужасными и опасными

Во Львове открыли первый в Украине центр рекрутинга в Силы обороны

Во Львове открылся первый в Украине Центр рекрутинга украинской армии как пилотный проект по прозрачному и эффективному набору военнослужащих.

Общество •   •  15961 просмотра
Во Львове открыли первый в Украине центр рекрутинга в Силы обороны

Польша прогнозирует до 2% роста ВВП благодаря украинским эмигрантам

По оценкам польского заместителя министра, украинские эмигранты будут способствовать росту ВВП Польши на 1,2-2 процентных пункта в течение следующих 5 лет.

Экономика •   •  14991 просмотра
Польша прогнозирует до 2% роста ВВП благодаря украинским эмигрантам

В ставрополе вспыхнуло здание военного штаба: осуществлена эвакуация, работают спасатели

В штабном здании российской воинской части в Ставрополе вспыхнул пожар, спасатели работают над эвакуацией людей и взятием пламени под контроль.

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В ставрополе вспыхнуло здание военного штаба: осуществлена эвакуация, работают спасатели

Почти 250 взрывов: за неделю россияне 56 раз обстреляли Черниговскую область

Председатель Черниговской областной военной администрации сообщил, что за прошедшую неделю российские войска совершили 56 обстрелов 19 населенных пунктов области и осуществили шесть авиаударов.

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Почти 250 взрывов: за неделю россияне 56 раз обстреляли Черниговскую область

НБУ дал прогноз по тарифам на коммуналку: чего ожидать

Национальный банк Украины прогнозирует, что мораторий на определенные жилищно-коммунальные тарифы, такие в частности как отопление и горячая вода, останется в силе до конца военного положения, но тарифы нужно будет постепенно повышать до экономически обоснованного уровня в течение нескольких лет.

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НБУ дал прогноз по тарифам на коммуналку: чего ожидать

Пограничники задержали мужчину, который вербовал женщин для секс-работы в Италии

Пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти четырех девушек за границу для оказания секс-услуг в Италии.

Криминал и ЧП •   •  11531 просмотра
Пограничники задержали мужчину, который вербовал женщин для секс-работы в Италии

Выдавал россиянам местных патриотов: в оккупированном Бердянске ликвидировали бизнесмена-коллаборациониста

В оккупированном Бердянске убили местного бизнесмена-коллаборанта, который помогал россиянам захватывать местные предприятия и доносил на украинских патриотов.

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Выдавал россиянам местных патриотов: в оккупированном Бердянске ликвидировали бизнесмена-коллаборациониста

Подозреваемый в убийстве заместителя мэра Никополя планировал убить других чиновников города - полиция

Полиция сообщила, что подозреваемый в убийстве заместителя мэра Никополя планировал аналогичные преступления в отношении других городских чиновников.

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Подозреваемый в убийстве заместителя мэра Никополя планировал убить других чиновников города - полиция