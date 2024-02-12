Польша хочет обнародовать список компаний, которые импортировали украинское зерно на почти полтора миллиарда евро

В Польше хотят обнародовать список компаний, которые активно импортировали украинское зерно. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак сообщает RMF24, передает УНН.

Детали

Колодзейчак отметил, что это "шокирующая" информация, которая свидетельствует, что за украинское зерно заплатили 6 млрд злотых (1,38 млрд евро).

По его словам, Министерство сельского хозяйства Польши сформировало список компаний, которые импортировали украинское зерно, и сейчас ведомство готовится сделать его публичным.

Теперь список компаний полный. Мы на этой неделе выясним юридические основания для того, чтобы опубликовать его, и чтобы каждый поляк мог видеть, кто зарабатывал деньги, когда у польских фермеров была большая проблема - пояснил заместитель министра сельского хозяйства Польши.

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Дополнение

По словам Колодзейчака, в прошлом году более 300 тысяч тонн украинского зерна оказались на польском рынке.

Было импортировано 330 тысяч тонн технического зерна, рапса и кукурузы, которые оказались на польском рынке... Самая дешевая пшеница из Украины в прошлом году стоила 51 злотый за тонну, в 20 раз меньше, чем прибыльный порог для польского зерна - пожаловался польский чиновник.

Напомним

Украина рассчитывает, что предложение Еврокомиссии продлить "экономический безвиз" с ЕС до июня 2025 года может позволить убрать запреты на импорт агропродукции со стороны Польши, Словакии и Венгрии.