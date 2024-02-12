У нас нет времени, нужно укрепить оборонную промышленность - Туск прокомментировал угрозу Трампа в адрес НАТО
Киев • УНН
Туск подчеркнул важность укрепления европейских оборонных возможностей в ответ на комментарии Трампа о поощрении российской агрессии против союзников по НАТО.
Глава польского правительства находясь с официальным визитом во Франции, отметил важность безопасности в контексте агрессии России против Украины, отметив что страны ЕС способны защитить себя, а также подчеркнул, что НАТО - это "Все за одного, и один за всех!" - в ответ на угрозу Трампа, который якобы "поощрял бы" рф "делать все, что ей заблагорассудится" со странами НАТО, которые тратят менее 2% на оборону.
Об этом передает УНН со ссылкой на Politico и EURACTIV.
Детали
Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Париж в рамках мини-тура, который позже предусматривает его поездку в Берлин с целью налаживания более тесных связей с двумя крупнейшими государствами Европы. В Париже состоялась встреча польского политика с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В ходе визита обсуждалось то, как европейские столицы смотрят на возможность возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
Туск в частности прокомментировал слова экс-президента США Дональд Трамп о "поощрении" рф "делать все, что ей заблагорассудится" со странами НАТО, которые "не платят" 2 процента ВВП.
Согласно источникам польского правительства, было указано следующее:
Европа должна собраться... Это вопрос ответа на вопрос о том, что произойдет, если Трамп победит. У нас нет времени. Мы должны иметь больший потенциал оборонной промышленности
Во время совместного брифинга Туск добавил, что именно здесь, в Париже, наиболее выразительно звучат слова из "Трех мушкетеров" Александра Дюма: "Все за одного, один за всех"
Я хочу еще раз очень четко подчеркнуть здесь, в Париже, что нет альтернативы ЕС, нет альтернативы трансатлантическому сотрудничеству, нет альтернативы НАТО. Европа должна стать безопасным континентом, а это означает, что ЕС, Франция, Польша должны стать сильными государствами, готовыми защищать собственные границы, собственную территорию, а также защищать и поддерживать наших союзников и друзей из-за пределов ЕС
Польский политик также подчеркнул, что его страна и Франция являются традиционными друзьями, и отметил, что "позиция Франции и Польши очень похожа":
И это по всем важным вопросам, как двусторонним, внутриевропейским, так и касающимся безопасности и геополитического положения Европы, особенно в контексте агрессии России против Украины
Справочно
Бывший президент США Дональд Трамп в субботу, 10 января, заявил, что "поощрял бы" Россию "делать все, что ей заблагорассудится" со странами НАТО, которые "не платят", то есть тратят на оборону менее 2 процентов ВВП.
Я бы не стал защищать такую страну
Заявление Трампа, который, вероятно, будет кандидатом от Республиканской партии на нынешних президентских выборах в США, было раскритиковано Белым домом, а также вызвало резкую реакцию на международном уровне. Некоторые республиканские политики также критиковали ее в воскресенье.
Последнее, что мы когда-либо хотели бы сделать, это стать на сторону России
Напомним,
Туск по итогам встречи с Макроном заявил, что позиции сторон очень похожи, особенно в контексте агрессии России в Украине
Заместитель министра сельского хозяйства Польши заявил, что страна опубликует список компаний, которые импортировали большое количество дешевого украинского зерна в то время, как польские фермеры испытывали финансовые трудности.
У нас нет времени, нужно укрепить оборонную промышленность - Туск прокомментировал угрозу Трампа в адрес НАТО
Туск подчеркнул важность укрепления европейских оборонных возможностей в ответ на комментарии Трампа о поощрении российской агрессии против союзников по НАТО.
Австрия ищет пути покончить с контрактом на импорт российского газа - министр энергетики
Австрия стремится разорвать долгосрочный контракт на импорт российского газа от "газпрома" на фоне высокой зависимости страны от импорта российских энергоносителей после вторжения в Украину.
В Украине обновят руководства по лечению легких черепно-мозговых травм - Минздрав
Министерство здравоохранения Украины начинает процесс изменения устаревших подходов к лечению легкой черепно-мозговой травмы и стандартизации помощи в соответствии с международными рекомендациями.
Убытки более 700 тыс. грн при реконструкции гимназии: будут судить бывшего чиновника столичного КП
Бывший исполняющий обязанности руководителя коммунального предприятия Голосеевского района Киева предстанет перед судом за нанесение ущерба на сумму более 766 тыс. грн во время реконструкции гимназии.
Rheinmetall начал строить завод по производству снарядов: часть из них получит Украина
Rheinmetall начинает строительство нового завода по производству боеприпасов в Нижней Саксонии, который будет производить снаряды для самоходных гаубиц, которые будут поставляться в Украину.
Обеспечивает серийное производство дронов для армии рф: СБУ сообщила о подозрении соратнику Аксенова
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении "первому заместителю министра экономического развития" оккупированного Крыма Роману Хитущенко в организации промышленного производства боевых беспилотников для российских войск.
Мужчина потерял часть ноги из-за подрыва на российской мине в Херсонской области
58-летний мужчина, который собирал дрова в лесополосе в селе Беляевка Херсонской области, потерял часть ноги, наступив на мину, оставленную российской армией.
После взрыва в Кропивницком районе жертв и разрушений нет - ОВА
В понедельник в Кропивницком районе произошел взрыв, но обошлось без жертв и разрушений.
По программе "еОселя" приобрели первый частный дом
Благодаря программе "еОселя" супруги из Киева смогли приобрести частный дом в Ужгороде. Семья переехала в Закарпатье из-за полномасштабного вторжения рф
Удар по Украине "Цирконом": Александр Рувин сообщил детали экспертизы российской ракеты
Эксперты нашли предварительные доказательства того, что россия использовала ракету "Циркон" во время атаки 7 февраля, на основе маркировки и компонентов, обнаруженных на обломках ракеты.