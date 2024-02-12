У нас нет времени, нужно укрепить оборонную промышленность - Туск прокомментировал угрозу Трампа в адрес НАТО

Глава польского правительства находясь с официальным визитом во Франции, отметил важность безопасности в контексте агрессии России против Украины, отметив что страны ЕС способны защитить себя, а также подчеркнул, что НАТО - это "Все за одного, и один за всех!" - в ответ на угрозу Трампа, который якобы "поощрял бы" рф "делать все, что ей заблагорассудится" со странами НАТО, которые тратят менее 2% на оборону.

Об этом передает УНН со ссылкой на Politico и EURACTIV.

Детали

Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Париж в рамках мини-тура, который позже предусматривает его поездку в Берлин с целью налаживания более тесных связей с двумя крупнейшими государствами Европы. В Париже состоялась встреча польского политика с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В ходе визита обсуждалось то, как европейские столицы смотрят на возможность возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Туск в частности прокомментировал слова экс-президента США Дональд Трамп о "поощрении" рф "делать все, что ей заблагорассудится" со странами НАТО, которые "не платят" 2 процента ВВП.

Согласно источникам польского правительства, было указано следующее:

Европа должна собраться... Это вопрос ответа на вопрос о том, что произойдет, если Трамп победит. У нас нет времени. Мы должны иметь больший потенциал оборонной промышленности - отметил политик.

Во время совместного брифинга Туск добавил, что именно здесь, в Париже, наиболее выразительно звучат слова из "Трех мушкетеров" Александра Дюма: "Все за одного, один за всех"

Я хочу еще раз очень четко подчеркнуть здесь, в Париже, что нет альтернативы ЕС, нет альтернативы трансатлантическому сотрудничеству, нет альтернативы НАТО. Европа должна стать безопасным континентом, а это означает, что ЕС, Франция, Польша должны стать сильными государствами, готовыми защищать собственные границы, собственную территорию, а также защищать и поддерживать наших союзников и друзей из-за пределов ЕС - сказал Дональд Туск.

Польский политик также подчеркнул, что его страна и Франция являются традиционными друзьями, и отметил, что "позиция Франции и Польши очень похожа":

И это по всем важным вопросам, как двусторонним, внутриевропейским, так и касающимся безопасности и геополитического положения Европы, особенно в контексте агрессии России против Украины - сказал Туск.

Справочно

Бывший президент США Дональд Трамп в субботу, 10 января, заявил, что "поощрял бы" Россию "делать все, что ей заблагорассудится" со странами НАТО, которые "не платят", то есть тратят на оборону менее 2 процентов ВВП.

Я бы не стал защищать такую страну - заявил Трамп.

Заявление Трампа, который, вероятно, будет кандидатом от Республиканской партии на нынешних президентских выборах в США, было раскритиковано Белым домом, а также вызвало резкую реакцию на международном уровне. Некоторые республиканские политики также критиковали ее в воскресенье.

Последнее, что мы когда-либо хотели бы сделать, это стать на сторону России - заявила его конкурентка от Республиканской партии Никки Хейли, которая соревнуется с Трампом за номинацию от республиканцев на участие в нынешних президентских выборах.

Напомним,

Туск по итогам встречи с Макроном заявил, что позиции сторон очень похожи, особенно в контексте агрессии России в Украине

Заместитель министра сельского хозяйства Польши заявил, что страна опубликует список компаний, которые импортировали большое количество дешевого украинского зерна в то время, как польские фермеры испытывали финансовые трудности.