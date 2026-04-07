Иран представил план прекращения войны с США и Израилем - NYT

$43.650.1650.310.14
ukenru
18:21 • 10560 просмотра
Украина предложила РФ взаимное прекращение ударов по энергетике — Зеленский
Эксклюзив
6 апреля, 16:58 • 21206 просмотра
"Лукашенко станет законной целью" - военные оценили риски наступления на Украину из беларуси
6 апреля, 15:34 • 20204 просмотра
Нардепа Качного заподозрили в незаконном обогащении на почти 13 млн грн
Эксклюзив
6 апреля, 14:11 • 22242 просмотра
Как визит Зеленского в Сирию открывает новые возможности для Украины
6 апреля, 13:34 • 22716 просмотра
В Украину идут заморозки и штормовой ветер, есть угроза для плодовых деревьев
6 апреля, 12:42 • 19172 просмотра
Стоимость домашней пасхи в 2026 году выросла на 12% - аналитики
6 апреля, 09:58 • 21354 просмотра
Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
6 апреля, 08:23 • 26981 просмотра
Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
6 апреля, 06:00 • 29260 просмотра
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения ЛуныVideo
6 апреля, 04:08 • 32271 просмотра
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
Популярные новости
Как правильно обрезать виноград весной и осенью, чтобы получить щедрый урожайPhoto6 апреля, 16:13 • 16776 просмотра
Трамп заявил, что Иран можно "уничтожить" за одну ночь, и эта ночь "возможно" будет во вторник6 апреля, 17:33 • 5192 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 9018 просмотра
Верховный лидер Ирана выступил с редким публичным заявлением6 апреля, 17:50 • 6326 просмотра
В рф масштабный сбой в работе интернета, не работают банки и госуслуги19:38 • 10024 просмотра
публикации
Как правильно обрезать виноград весной и осенью, чтобы получить щедрый урожайPhoto6 апреля, 16:13 • 16775 просмотра
Зачем обвиняемый во врачебной халатности врач Odrex завел блог и критикует судью?Photo6 апреля, 11:53 • 29182 просмотра
Как избавиться от клопов: эффективные методы, средства и советыPhoto6 апреля, 10:09 • 37579 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 126147 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 125619 просмотра
Реклама
УНН Lite
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 9016 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo6 апреля, 10:58 • 22187 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 36492 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 48817 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 49608 просмотра
Иран представил план прекращения войны с США и Израилем - NYT

Тегеран предлагает разблокировать Ормузский пролив в обмен на снятие санкций и гарантии безопасности. План был передан через Пакистан на фоне угроз Дональда Трампа.

Иран представил план из 10 пунктов по прекращению войны с Соединенными Штатами и Израилем. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на иранские государственные СМИ, информирует УНН.

Отмечается, что план был передан через Пакистан, который "выступает главным посредником в конфликте, но вряд ли решит основные вопросы до крайнего срока, установленного президентом Трампом во вторник вечером, для новых нападений на Иран".

Предложение включает гарантию того, что Иран не будет атакован снова, прекращение израильских ударов против "Хезболлы" в Ливане и отмену всех санкций

- цитирует СМИ двух неназванных высокопоставленных иранских чиновников.

Указывается, что взамен Иран готов снять фактическую блокаду ключевого судоходного маршрута через Ормузский пролив. При этом Тегеран будет взимать сбор в размере примерно 2 миллиона долларов за судно, который он разделит с Оманом. Иран использует свою долю вырученных средств для восстановления инфраструктуры, разрушенной американскими и израильскими атаками, а не будет требовать прямой компенсации.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может быть "уничтожен" за одну ночь, и добавил, что эта ночь "может" наступить во вторник вечером.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что США могут нанести удары по электростанциям, мостам и другой инфраструктуре Ирана, если Тегеран не согласится заключить сделку или снова открыть Ормузский пролив.

Верховный лидер Ирана выступил с редким публичным заявлением06.04.26, 20:50 • 6326 просмотров

