Иран представил план прекращения войны с США и Израилем - NYT

Иран представил план из 10 пунктов по прекращению войны с Соединенными Штатами и Израилем. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на иранские государственные СМИ, информирует УНН.

Отмечается, что план был передан через Пакистан, который "выступает главным посредником в конфликте, но вряд ли решит основные вопросы до крайнего срока, установленного президентом Трампом во вторник вечером, для новых нападений на Иран".

Предложение включает гарантию того, что Иран не будет атакован снова, прекращение израильских ударов против "Хезболлы" в Ливане и отмену всех санкций - цитирует СМИ двух неназванных высокопоставленных иранских чиновников.

Указывается, что взамен Иран готов снять фактическую блокаду ключевого судоходного маршрута через Ормузский пролив. При этом Тегеран будет взимать сбор в размере примерно 2 миллиона долларов за судно, который он разделит с Оманом. Иран использует свою долю вырученных средств для восстановления инфраструктуры, разрушенной американскими и израильскими атаками, а не будет требовать прямой компенсации.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может быть "уничтожен" за одну ночь, и добавил, что эта ночь "может" наступить во вторник вечером.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что США могут нанести удары по электростанциям, мостам и другой инфраструктуре Ирана, если Тегеран не согласится заключить сделку или снова открыть Ормузский пролив.

