Верховный лидер Ирана выступил с редким публичным заявлением
Киев • УНН
Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи сделал редкое заявление - выразил соболезнования в связи с убийством главы разведки Корпуса стражей исламской революции, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
В письменном сообщении в социальных сетях Хаменеи заявил, что генерал-майор Маджид Хадеми присоединился к ряду воинов и бойцов, готовых пожертвовать своей жизнью. В результате израильских ударов погибли десятки высокопоставленных иранских лидеров, включая отца Хаменеи.
Младший Хаменеи не появлялся на публике и не выступал с публичными заявлениями с тех пор, как сменил своего отца на посту верховного лидера.
