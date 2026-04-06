Верховний лідер Ірану виступив із рідкісною публічною заявою
Київ • УНН
Верховний лідер Ірану аятолла Моджтаба Хаменеї зробив рідкісну заяву - висловив співчуття у зв'язку з убивством глави розвідки Корпусу вартових ісламської революції, передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
У письмовому повідомленні в соціальних мережах Хаменеї заявив, що генерал-майор Маджід Хадемі приєднався до низки воїнів та бійців, готових пожертвувати своїм життям. Внаслідок ізраїльських ударів загинули десятки високопоставлених іранських лідерів, включаючи батька Хаменеї.
В Ізраїлі заявили, що будуть переслідувати нового лідера Ірану Моджтабу Хаменеї17.03.26, 21:45 • 6372 перегляди
Молодший Хаменеї не з'являвся на публіці і не виступав із публічними заявами з того часу, як змінив свого батька на посаді верховного лідера.
Ізраїль заявив про ліквідацію керівника розвідки КВІР у центрі Тегерана06.04.26, 13:09 • 3988 переглядiв