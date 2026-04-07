18:21 • 10489 перегляди
Україна запропонувала рф взаємне припинення ударів по енергетиці - Зеленський
6 квітня, 16:58 • 21038 перегляди
"Лукашенко стане законною ціллю" - військові оцінили ризики наступу на Україну з білорусі
6 квітня, 15:34 • 20124 перегляди
Нардепа Качного запідозрили у незаконному збагаченні на майже 13 млн грн
6 квітня, 14:11 • 22169 перегляди
Як візит Зеленського до Сирії відкриває нові можливості для України
6 квітня, 13:34 • 22650 перегляди
В Україну йдуть заморозки та штормовий вітер, є загроза для плодових дерев
6 квітня, 12:42 • 19144 перегляди
Вартість домашньої паски у 2026 році зросла на 12% - аналітики
6 квітня, 09:58 • 21331 перегляди
Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
6 квітня, 08:23 • 26975 перегляди
Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися
6 квітня, 06:00 • 29250 перегляди
Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння МісяцяVideo
6 квітня, 04:08 • 32268 перегляди
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
Іран представив план припинення війни зі США та Ізраїлем - NYT

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Тегеран пропонує розблокувати Ормузьку протоку в обмін на зняття санкцій та гарантії безпеки. План передали через Пакистан на тлі погроз Дональда Трампа.

Іран представив план припинення війни зі США та Ізраїлем - NYT

Іран надав 10-пунктний план щодо припинення війни зі Сполученими Штатами та Ізраїлем. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на іранські державні ЗМІ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що план був переданий через Пакистан, який "виступає головним посередником у конфлікті, але навряд чи вирішить основні питання до крайнього терміну, встановленого президентом Трампом у вівторок ввечері, для нових нападів на Іран".

Пропозиція включає гарантію того, що Іран не буде атакований знову, припинення ізраїльських ударів проти "Хезболли" в Лівані та скасування всіх санкцій

- цитує ЗМІ двох неназваних високопоставлених іранських чиновників.

Вказується, що натомість Іран готовий зняти фактичну блокаду ключового судноплавного маршруту через Ормузьку протоку. При цьому Тегеран стягуватиме збір у розмірі приблизно 2 мільйони доларів за судно, який він розділить з Оманом. Іран використає свою частку виручених коштів для відновлення інфраструктури, зруйнованої американськими та ізраїльськими атаками, а не вимагатиме прямої компенсації.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Іран може бути "знищений" за одну ніч, і додав, що ця ніч "може" настати у вівторок увечері.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що США можуть завдати ударів по електростанціях, мостах та іншій інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран не погодиться укласти угоду або знову відкрити Ормузьку протоку.

