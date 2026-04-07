Іран представив план припинення війни зі США та Ізраїлем - NYT

Іран надав 10-пунктний план щодо припинення війни зі Сполученими Штатами та Ізраїлем. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на іранські державні ЗМІ, інформує УНН.

Зазначається, що план був переданий через Пакистан, який "виступає головним посередником у конфлікті, але навряд чи вирішить основні питання до крайнього терміну, встановленого президентом Трампом у вівторок ввечері, для нових нападів на Іран".

Пропозиція включає гарантію того, що Іран не буде атакований знову, припинення ізраїльських ударів проти "Хезболли" в Лівані та скасування всіх санкцій - цитує ЗМІ двох неназваних високопоставлених іранських чиновників.

Вказується, що натомість Іран готовий зняти фактичну блокаду ключового судноплавного маршруту через Ормузьку протоку. При цьому Тегеран стягуватиме збір у розмірі приблизно 2 мільйони доларів за судно, який він розділить з Оманом. Іран використає свою частку виручених коштів для відновлення інфраструктури, зруйнованої американськими та ізраїльськими атаками, а не вимагатиме прямої компенсації.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Іран може бути "знищений" за одну ніч, і додав, що ця ніч "може" настати у вівторок увечері.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що США можуть завдати ударів по електростанціях, мостах та іншій інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран не погодиться укласти угоду або знову відкрити Ормузьку протоку.

Верховний лідер Ірану виступив із рідкісною публічною заявою