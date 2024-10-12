Индия стала вторым крупнейшим поставщиком запрещенных технологий для рф - Bloomberg

Индия вышла на второе место среди крупнейших поставщиков критически важных технологий в россию. Это свидетельствует о сложности попыток подавить экспорт, который подпитывает военную машину президента Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщают источники издания, индийский экспорт запрещенных товаров, таких как микрочипы, схемы и станки, в апреле и мае превысил 60 миллионов долларов - увеличившись примерно вдвое по сравнению с предыдущими месяцами этого года, и подскочил до 95 миллионов долларов в июле. Сейчас Индию опережает только Китай.

По словам некоторых собеседников, больше всего союзников Украины огорчает то, что посланники, которые поднимают этот вопрос, не получают ответов от индийских коллег. Министерство иностранных дел Индии отказалось от комментариев, когда его попросили прокомментировать приведенную статистику.

По последним данным, почти пятая часть чувствительных технологий, которые попадают в российский военно-промышленный комплекс, попала туда через Индию, заявили источники.

Свежие данные подчеркивают трудности, с которыми столкнулись США и их союзники, пытаясь ограничить способность россии воевать в Украине спустя два с половиной года после вторжения войск путина. Экспорт большинства таких предметов двойного использования напрямую в россию запрещен, поэтому москва покупает их в третьих странах - иногда у невольных дочерних компаний западных фирм или сетей посредников.

США и Европейский Союз большинство своих усилий сосредоточили на перечне технологий, которые содержатся в российском оружии или необходимы для его создания.

Пока союзники работают над ограничением некоторых из этих маршрутов - например Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, которые были двумя крупными перевалочными пунктами - появляются новые хабы. Среди них, по словам собеседников, Индия, Малайзия и Таиланд.

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