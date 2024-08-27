Моди созвонился с путиным после визита в Киев

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с российским президентом владимиром путиным, Моди сообщил, что поделился мыслями с недавнего визита в Украину и подтвердил приверженность Индии мирному решению конфликта, пишет УНН.

Сегодня разговаривал с президентом путиным. Обсудили меры по дальнейшему усилению специального и привилегированного стратегического партнерства. Обменялся мнениями о российско-украинском конфликте и моими мыслями по недавнему визиту в Украину. Вновь подтвердил твердую приверженность Индии поддерживать скорейшее, устойчивое и мирное решение конфликта - написал Моди в X.

В кремле подтвердили звонок. "путин сегодня работает в кремле. Ранее буквально час назад путин провел международный телефонный разговор, он общался с коллегой из Индии господином Моди", - сказал спикер кремля дмитрий песков во время пресс-кола, не уточнив темы беседы, пишут росСМИ.

Дополнение

Ранее Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Байден і Моді обговорили війну в Україні після візиту прем'єра Індії