Моді зідзвонився з путіним після візиту до Києва

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провів телефонну розмову з російським президентом володимиром путіним, Моді повідомив, що поділився думками з нещодавнього візиту в Україну і підтвердив прихильність Індії мирному вирішенню конфлікту, пише УНН.

Сьогодні розмовляв із президентом путіним. Обговорили заходи щодо подальшого посилення спеціального та привілейованого стратегічного партнерства. Обмінявся думками щодо російсько-українського конфлікту та моїми думками з нещодавнього візиту в Україну. Знову підтвердив тверду прихильність Індії підтримувати якнайшвидше, стійке та мирне вирішення конфлікту