Моді зідзвонився з путіним після візиту до Києва

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Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провів телефонну розмову з президентом рф путіним. Вони обговорили двосторонні відносини та ситуацію в Україні, Моді підтвердив прихильність Індії мирному вирішенню конфлікту.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провів телефонну розмову з російським президентом володимиром путіним, Моді повідомив, що поділився думками з нещодавнього візиту в Україну і підтвердив прихильність Індії мирному вирішенню конфлікту, пише УНН.

Сьогодні розмовляв із президентом путіним. Обговорили заходи щодо подальшого посилення спеціального та привілейованого стратегічного партнерства. Обмінявся думками щодо російсько-українського конфлікту та моїми думками з нещодавнього візиту в Україну. Знову підтвердив тверду прихильність Індії підтримувати якнайшвидше, стійке та мирне вирішення конфлікту

- написав Моді у X.

У кремлі підтвердили дзвінок. "путін сьогодні працює у кремлі. Раніше буквально годину тому путін провів міжнародну телефонну розмову, він спілкувався з колегою з Індії паном Моді", - сказав речник кремля дмитро пєсков під час прес-колу, не уточнивши теми бесіди, пишуть росЗМІ.

Доповнення

Раніше Нарендра Моді провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом. 

Байден і Моді обговорили війну в Україні після візиту прем'єра Індії27.08.24, 12:29 • 22952 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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