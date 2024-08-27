Байден і Моді обговорили війну в Україні після візиту прем'єра Індії

ukenru
13:46 • 7950 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 23874 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 50493 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 82654 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 138049 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 180762 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 260818 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166047 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141858 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128278 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3.2 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 127985 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 63814 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 97324 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 73966 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 59423 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 8009 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 127985 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 260823 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 197285 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 227445 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 5401 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 18531 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 22654 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 27834 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 37970 перегляди
Актуальне
Байден і Моді обговорили війну в Україні після візиту прем'єра Індії

Байден і Моді обговорили війну в Україні після візиту прем'єра Індії

Київ • УНН

 • 22952 перегляди

Президент США і прем'єр Індії провели телефонну розмову щодо ситуації в Україні після візиту Моді до Києва. Лідери висловили підтримку мирного врегулювання конфлікту відповідно до міжнародного права.

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в понеділок обговорили війну росії проти України після візиту Моді до Києва, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Моді опублікував у мережі повідомлення про те, що він обговорив ситуацію в Україні з Байденом по телефону та "підтвердив повну підтримку Індією якнайшвидшого повернення миру та стабільності". 

Білий дім опублікував окрему заяву, у якій йдеться про те, що Байден високо оцінив недавній візит Моді до Польщі та України, і що обидва лідери висловили "підтримку мирного врегулювання конфлікту відповідно до міжнародного права на основі Статуту ООН".

Сторони також обговорили ситуацію в Бангладеш, де протести призвели до повалення колишнього лідера Шейх Хасіни на початку цього місяця. Моді сказав, що обидва лідери підкреслили "необхідність якнайшвидшого відновлення нормального життя та забезпечення безпеки меншин, особливо індуїстів, у Бангладеш".

Доповнення

Минулого тижня Моді відвідав Україну в межах першого візиту прем'єр-міністра Індії у сучасній історії України. Це сталося у нестабільний момент війни, розпочатої росією у лютому 2022 року, зауважує видання.

Моді закликав Президента Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів із росією, щоб покласти край війні, і запропонував допомогти встановити мир.

Візит Моді в Україну послідував за його візитом до росії в липні, де він зустрівся з російським президентом володимиром путіним того ж дня, коли смертоносний російський ракетний удар вразив дитячу лікарню. Держдепартамент США заявив, що цей візит викликав занепокоєння щодо зв'язків Індії із росією.

москва була великим постачальником зброї до Індії з часів Радянського Союзу. Вашингтон останніми роками намагався зацікавити Нью-Делі, щоб протистояти впливу Китаю.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$283.47
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,140.90
S&P 500
$5,773.88
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,055.04
Ethereum
$2,059.63