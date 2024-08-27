Байден і Моді обговорили війну в Україні після візиту прем'єра Індії
Київ • УНН
Президент США і прем'єр Індії провели телефонну розмову щодо ситуації в Україні після візиту Моді до Києва. Лідери висловили підтримку мирного врегулювання конфлікту відповідно до міжнародного права.
Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в понеділок обговорили війну росії проти України після візиту Моді до Києва, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Моді опублікував у мережі повідомлення про те, що він обговорив ситуацію в Україні з Байденом по телефону та "підтвердив повну підтримку Індією якнайшвидшого повернення миру та стабільності".
Білий дім опублікував окрему заяву, у якій йдеться про те, що Байден високо оцінив недавній візит Моді до Польщі та України, і що обидва лідери висловили "підтримку мирного врегулювання конфлікту відповідно до міжнародного права на основі Статуту ООН".
Сторони також обговорили ситуацію в Бангладеш, де протести призвели до повалення колишнього лідера Шейх Хасіни на початку цього місяця. Моді сказав, що обидва лідери підкреслили "необхідність якнайшвидшого відновлення нормального життя та забезпечення безпеки меншин, особливо індуїстів, у Бангладеш".
Доповнення
Минулого тижня Моді відвідав Україну в межах першого візиту прем'єр-міністра Індії у сучасній історії України. Це сталося у нестабільний момент війни, розпочатої росією у лютому 2022 року, зауважує видання.
Моді закликав Президента Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів із росією, щоб покласти край війні, і запропонував допомогти встановити мир.
Візит Моді в Україну послідував за його візитом до росії в липні, де він зустрівся з російським президентом володимиром путіним того ж дня, коли смертоносний російський ракетний удар вразив дитячу лікарню. Держдепартамент США заявив, що цей візит викликав занепокоєння щодо зв'язків Індії із росією.
москва була великим постачальником зброї до Індії з часів Радянського Союзу. Вашингтон останніми роками намагався зацікавити Нью-Делі, щоб протистояти впливу Китаю.