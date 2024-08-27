Байден и Моди обсудили войну в Украине после визита премьера Индии

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник обсудили войну россии против Украины после визита Моди в Киев, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Моди опубликовал в сети сообщение о том, что он обсудил ситуацию в Украине с Байденом по телефону и "подтвердил полную поддержку Индией скорейшего возвращения мира и стабильности".

Белый дом опубликовал отдельное заявление, в котором говорится о том, что Байден высоко оценил недавний визит Моди в Польшу и Украину, и что оба лидера выразили "поддержку мирного урегулирования конфликта в соответствии с международным правом на основе Устава ООН".

Стороны также обсудили ситуацию в Бангладеш, где протесты привели к свержению бывшего лидера Шейх Хасины в начале этого месяца. Моди сказал, что оба лидера подчеркнули "необходимость скорейшего восстановления нормальной жизни и обеспечения безопасности меньшинств, особенно индуистов, в Бангладеш".

Дополнение

На прошлой неделе Моди посетил Украину в рамках первого визита премьер-министра Индии в современной истории Украины. Это произошло в нестабильный момент войны, начатой россией в феврале 2022 года, отмечает издание.

Моди призвал Президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с россией, чтобы положить конец войне, и предложил помочь установить мир.

Визит Моди в Украину последовал за его визитом в россию в июле, где он встретился с российским президентом владимиром путиным в тот же день, когда смертоносный российский ракетный удар поразил детскую больницу. Госдепартамент США заявил, что этот визит вызвал беспокойство относительно связей Индии с россией.

москва была крупным поставщиком оружия в Индию со времен Советского Союза. Вашингтон в последние годы пытался заинтересовать Нью-Дели, чтобы противостоять влиянию Китая.