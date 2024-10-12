Індія стала другим найбільшим постачальником заборонених технологій для рф - Bloomberg
Київ • УНН
За даними Bloomberg, експорт заборонених товарів з Індії до росії значно зріс, досягнувши 95 млн доларів у липні. Майже п'ята частина чутливих технологій для російського ВПК надходить через Індію.
Індія вийшла на друге місце серед найбільших постачальників критично важливих технологій до Росії. Це свідчить про складність спроб придушити експорт, який підживлює військову машину президента владіміра путіна . Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Як повідомляють джерела видання, індійський експорт заборонених товарів, таких як мікрочіпи, схеми та верстати, у квітні та травні перевищив 60 мільйонів доларів – збільшившись приблизно вдвічі порівняно з попередніми місяцями цього року, і підскочив до 95 мільйонів доларів у липні. Наразі Індію випереджає лише Китай.
За словами деяких співрозмовників, найбільше союзників України засмучує те, що посланці, які піднімають це питання, не отримують відповідей від індійських колег. Міністерство закордонних справ Індії відмовилося від коментарів, коли його попросили прокоментувати наведену статистику.
За останніми даними, майже п’ята частина чутливих технологій, які потрапляють у російський військово-промисловий комплекс, потрапила туди через Індію, заявили джерела.
Свіжі дані підкреслюють труднощі, з якими зіткнулися США та їхні союзники, намагаючись обмежити здатність росії воювати в Україні через два з половиною роки після вторгнення військ путіна. Експорт більшості таких предметів подвійного використання безпосередньо до росії заборонений, тому москва купує їх у третіх країнах - іноді у мимовільних дочірніх компаній західних фірм або мереж посередників.
США та Європейський Союз більшість своїх зусиль зосередили на переліку технологій, які містяться в російській зброї або необхідні для її створення.
Поки союзники працюють над обмеженням деяких із цих маршрутів - наприклад Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів, які були двома великими перевалочними пунктами - з’являються нові хаби. Серед них, за словами співрозмовників, Індія, Малайзія та Таїланд.
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