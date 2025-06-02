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Гроза, град и шквалы ветра: к ряду областей Украины приближается непогода

Киев • УНН

 • 212 просмотра

В ряде регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий. В течение 2-3 июня возможны грозы, шквалы ветра и град, а на реках Львовщины и Ивано-Франковщины поднимется уровень воды.

Гроза, град и шквалы ветра: к ряду областей Украины приближается непогода

В западных и северных областях Украины до конца суток 2 июня в течение 3 июня ожидается ухудшение погодных условий – в ряд регионов придет гроза, шквалы и град.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины, передает УНН.  

Детали

Негода затронет Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Винницкую, Житомирскую, Закарпатскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. В этих регионах возможны грозы, местами град и шквалы ветра до 15–20 м/с.

На Волыни, Ровенщине, Винницкой и Житомирской областях 3 июня ожидаются значительные дожди – объявлен I (желтый) уровень опасности.

Также с 3 по 5 июня на реках во Львовской и Ивано-Франковской областях, относящихся к бассейну Днестра, из-за сильных дождей возможно резкое поднятие воды — местами на 30–130 см. В горных районах существует опасность схождения мощных потоков воды с камнями и грунтом

- отметили в ГСЧС.

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 Ранее УНН писал, что в понедельник, 2 июня, в Украине будет тепло, но в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской, Одесской областях и в Крыму ожидаются кратковременные дожди. Температура днем составит 23-28°. 

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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