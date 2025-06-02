В Украину пришло классическое лето: прогноз погоды на неделю

В Украину пришла классическая летняя погода. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +11 до +20°, днем от +23 до +29°, сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

В Украину пришло лето, потому что календарное и метеорологическое у нас совпадает в большинстве регионов. Немножко в западных областях не на всех метеостанциях отметилось приход метеорологического лета. Это когда средняя температура выше 15 градусов и это длится несколько дней подряд с тенденцией к дальнейшему повышению или удержанию. И такая ситуация у нас в большинстве регионов, поэтому мы можем говорить, что у нас и метеорологическое лето, и календарное начались - рассказала Птуха.

Детали

Она также отметила, что в большинстве областей будет сохраняться теплая погода. В южных регионах она может достигать 29 градусов тепла.

Температура воздуха будет удерживаться в довольно однообразном режиме. Ночная будет от 11° и даже кое-где до 20°, это преимущественно южные регионы. А днем 23-29° в восточных и южных областях. Во второй половине недели и в центральных областях - сообщила синоптик.

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Также, по словам Птухи, в Украину и до сих пор будут поступать атмосферные фронты, однако на температуру воздуха это сильно не повлияет.

У нас остается неустойчивая погода, к нам и до сих пор приходят атмосферные фронты. Они приходят с запада и северо-запада, но на температурный режим сильно не влияют. Они приносят нам летние кратковременные дожди, кое-где грозы и шквалистые порывы ветра, поэтому надо внимательно наблюдать за предупреждениями от Украинского гидрометцентра. Во второй половине недели осадков станет меньше и будет больше солнечных прояснений - добавила Птуха.

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Эксперт также добавила, что во второй половине недели температура воздуха снизится, но в целом будет сохраняться теплая летняя погода.

Во вторник в западных областях, а в среду и в северных дневные максимумы могут быть не столь высоки, а в пределах 19-25°. Но это все равно комфортная летняя погода, но из-за облачности солнце не сможет прогревать землю, но в целом мы сможем ожидать классическую теплую летнюю погоду - подчеркнула Птуха.

Дополнение

В понедельник, 2 июня, в Украине будет тепло, но в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской, Одесской областях и в Крыму ожидаются кратковременные дожди. Температура днем составит 23-28°.