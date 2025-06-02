В Україну прийшло класичне літо: прогноз погоди на тиждень

В Україну прийшла класична літня погода. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від +11 до +20°, вдень від +23 до + 29°, повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

В Україну прийшло літо, тому що календарне і метеорологічне у нас збігається в більшості регіонів. Трошечки в західних областях не на всіх метеостанціях відмітився прихід метеорологічного літа. Це коли середня температура вище 15 градусів і це триває кілька днів поспіль з тенденцією до подальшого підвищення або утримання. І така ситуація в нас у більшості регіонів, тому ми можемо говорити, що у нас і метеорологічне літо, і календарне розпочалися - розповіла Птуха.

Деталі

Вона також зазначила, що в більшості областей зберігатиметься тепла погода. В південних регіонах вона може сягати 29 градусів тепла.

Температура повітря утримуватиметься у доволі одноманітному режимі. Нічна буде від 11° і навіть подекуди до 20°, це переважно південні регіони. А вдень 23-29° у східних і південних областях. У другій половині тижня і в центральних областях - повідомила синоптикиня.

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Також, за словами Птухи, до України і досі будуть надходити атмосферні фронти, проте на температуру повітря це не сильно впливатиме.

У нас лишається нестійка погода, до нас і досі приходять атмосферні фронти. Вони приходять з заходу і північного заходу, але на температурний режим сильно не впливають. Вони приносять нам літні короткочасні дощі, подекуди грози і шквалисті пориви вітру, тому треба уважно спостерігати за попередженнями від Українського гідрометцентру. В другій половині тижня опадів стане менше і буде більше сонячних прояснень - додала Птуха.

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Експертка також додала, що в другій половині тижня температура повітря знизиться, але загалом зберігатиметься тепла літня погода.

У вівторок у західних областях, а в середу і в північних денні максимуми можуть бути не настільки високі, а в межах 19-25°. Але це все одно комфортна літня погода, але через хмарність сонце не зможе прогрівати землю, але загалом ми зможемо очікувати на класичну теплу літню погоду - наголосила Птуха.

Доповнення

У понеділок, 2 червня, в Україні буде тепло, але в західних, Житомирській, Вінницькій, Київській, Одеській областях та в Криму очікуються короткочасні дощі. Температура вдень становитиме 23-28°.