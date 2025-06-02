Короткочасні дощі та перша літня спека: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
У понеділок, 2 червня, в Україні буде тепло, але в західних, Житомирській, Вінницькій, Київській, Одеській областях та в Криму очікуються короткочасні дощі. Температура вдень становитиме 23-28°.
У понеділок, 02 червня, в Україні буде дуже тепло, але в деяких регіонах дощитиме. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
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Як повідомляють синоптики, короткочасні дощі, місцями з грозами очікуються вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській, Одеській областях та в Криму. На решті території опадів не передбачається.
Вітер у західних та північних областях південно-західний, 7-12 м/с. На решті території змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вдень становитиме 23-28°, в Карпатах 18-23°.
У столиці 02 червня мінлива хмарність, без опадів, лише вдень по області місцями короткочасний дощ, гроза.
Температура по області вдень 23-28°. У Києві вдень очікується 25-27°.
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