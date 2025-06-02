Кратковременные дожди и первая летняя жара: прогноз погоды на сегодня

В понедельник, 02 июня, в Украине будет очень тепло, но в некоторых регионах будет дождливо. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Как сообщают синоптики, кратковременные дожди, местами с грозами ожидаются днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами Киевской, Одесской областях и в Крыму. На остальной территории осадков не предвидится.

Ветер в западных и северных областях юго-западный, 7-12 м/с. На остальной территории переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем составит 23-28°, в Карпатах 18-23°.

В столице 02 июня переменная облачность, без осадков, лишь днем по области местами кратковременный дождь, гроза.

Температура по области днем 23-28°. В Киеве днем ожидается 25-27°.

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня