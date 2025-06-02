Гроза, град та шквали вітру: до низки областей України наближається негода

У західних і північних областях України до кінця доби 2 червня протягом 3 червня очікується погіршення погодних умов – до низки регіонів прийде гроза, шквали та град.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України, передає УНН.

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Негода зачепить Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку, Вінницьку, Житомирську, Закарпатську, Київську, Чернігівську та Сумську області. У цих регіонах можливі грози, подекуди град і шквали вітру до 15–20 м/с.

На Волині, Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині 3 червня очікуються значні дощі – оголошений I (жовтий) рівень небезпеки.

Також з 3 по 5 червня на річках у Львівській та Івано-Франківській областях, які належать до басейну Дністра, через сильні дощі можливе різке підняття води — місцями на 30–130 см. У гірських районах існує небезпека сходження потужних потоків води з камінням і ґрунтом - зазначили в ДСНС.

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Раніше УНН писав, що у понеділок, 2 червня, в Україні буде тепло, але в західних, Житомирській, Вінницькій, Київській, Одеській областях та в Криму очікуються короткочасні дощі. Температура вдень становитиме 23-28°.