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Гроза, град та шквали вітру: до низки областей України наближається негода

Київ • УНН

 • 978 перегляди

В низці регіонів України очікується погіршення погодних умов. Протягом 2-3 червня можливі грози, шквали вітру та град, а на річках Львівщини та Івано-Франківщини підніметься рівень води.

Гроза, град та шквали вітру: до низки областей України наближається негода

У західних і північних областях України до кінця доби 2 червня протягом 3 червня очікується погіршення погодних умов – до низки регіонів прийде гроза, шквали та град.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України, передає УНН.  

Деталі

Негода зачепить Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку, Вінницьку, Житомирську, Закарпатську, Київську, Чернігівську та Сумську області. У цих регіонах можливі грози, подекуди град і шквали вітру до 15–20 м/с.

На Волині, Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині 3 червня очікуються значні дощі – оголошений I (жовтий) рівень небезпеки.

Також з 3 по 5 червня на річках у Львівській та Івано-Франківській областях, які належать до басейну Дністра, через сильні дощі можливе різке підняття води — місцями на 30–130 см. У гірських районах існує небезпека сходження потужних потоків води з камінням і ґрунтом

- зазначили в ДСНС.

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 Раніше УНН писав, що у понеділок, 2 червня, в Україні буде тепло, але в західних, Житомирській, Вінницькій, Київській, Одеській областях та в Криму очікуються короткочасні дощі. Температура вдень становитиме 23-28°. 

Яна Соколівська

Яна Соколівська

КиївщинаПогода та довкілля
Львівська область
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