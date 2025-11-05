Глава ингушетии заочно приговорен в Украине к 8 годам за финансирование оккупантов
Киев • УНН
В Украине заочно приговорили главу ингушетии махмуда-али калиматова к 8 годам заключения с конфискацией имущества. Его признали виновным в финансировании действий, направленных на изменение границ территории Украины.
В Украине заочно вынесли приговор главе субъекта российской федерации, а именно - республики ингушетия. Речь идет о махмуде-али калиматове, передает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Подробности
Чиновника одного из регионов государства-агрессора заочно приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества за финансирование действий, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины вопреки Конституции (ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины).
Прокуроры доказали, что калиматов системно направлял средства и ресурсы для поддержки российских оккупационных войск.
В частности, речь идет о выплатах "премий" гражданам, подписывавшим контракт с вс рф, а также об обеспечении военных медикаментами, снаряжением и транспортом.
Справка
махмуд-али калиматов возглавляет ингушетию с 2019 года: он сменил на посту главы республики юнус-бека евкурова. Оба - и евкуров и калиматов - находятся под санкциями Великобритании, США и ряда стран Европы и мира за поддержку российской агрессии против Украины.
Напомним
