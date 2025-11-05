Голова інгушетії заочно засуджений в Україні до 8 років за фінансування окупантів
Київ • УНН
В Україні заочно засудили голову інгушетії махмуда-алі каліматова до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Його визнали винним у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території України.
В Україні заочно винесли вирок голові суб’єкта російської федерації, а саме – республіки інгушетія. Йдеться про махмуда-алі каліматова, передає УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
Чиновника одного з регіонів держави-агресора засудили заочно до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна за фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України всупереч Конституції (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України).
Прокурори довели, що каліматов системно спрямовував кошти та ресурси для підтримки російських окупаційних військ.
Зокрема, йдеться про виплати "премій" громадянам, які підписували контракт зі зс рф, а також про забезпечення військових медикаментами, спорядженням і транспортом.
Довідка
махмуд-алі каліматов очолює інгушетію з 2019 року: він замінив на посаді голови республіки юнус-бека євкурова. Обидва - і євкуров і каліматов - перебувають під санкціями Великої Британії, США і низки країн Європи та світу за підтримку російської агресії проти України.
Нагадаємо
Генерал-полковнику російської окупаційної армії, який віддав наказ знищити селише Тетерівське, що на Київщині, повідомили про підозру. У СБУ зазначили, що йдеться про олександра чайко.