Наказав знищити селише на Київщині: російський генерал отримав заочну підозру

генерал-полковнику російської окупаційної армії, який віддав наказ знищити селише Тетерівське, що на Київщині, повідомили про підозру. Внаслідок завданого загарбниками удару загинули дві цивільні особи та було знищено 74 житлові будинки, пише УНН з посиланням на офіс Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора заочно повідомлено про підозру генерал-полковнику зс рф, який у березні 2022 року обіймав посаду командувача Східного військового округу, у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України) - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в СБУ, йдеться про екскомандувача Східного військового округу збройних сил рф генерал-полковника Олександра Чайко.

Деталі

Слідство з'ясувало, що підозрюваний під час проведення службової наради керівників військових підрозділів та з’єднань армії російських загарбників, які здійснювали наступ на території Київської області, віддав злочинний наказ про завдання ударів по селищу Тетерівське Вишгородського району Київської області із застосуванням бойової авіації та артилерії. В Офісі генпрокурора уточнили, що Тетерівське не є військовою ціллю, оскільки там не здійснювалися оборонні заходи ЗСУ під час захисту Київської області.

На виконання явно злочинного наказу його підлеглі військовослужбовці угрупування військ зс рф "СХІД" нанесли авіаційні ракетно-бомбові та артилерійські удари по вказаному населеному пункту. Внаслідок цього було зруйновано та пошкоджено 74 житлові будинки в селищі, а також загинули дві цивільні особи з числа мешканців селища - повідомили в Офісі генпрокурора.

Доповнення

Прокурори та СБУ ідентифікували полковника рф, який 29 квітня 2024 року наказав атакувати Одесу ракетою "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною. Внаслідок удару по "Трасі здоров’я" загинуло 8 мирних мешканців, включаючи 4-річну дитину, та 23 отримали поранення.

Російського капітана засудили до 12 років ув'язнення за жорстоке поводження з цивільними у Ягідному, Чернігівської області. Він утримував 369 людей, включаючи 69 неповнолітніх, як "живий щит" у підвалі школи, що призвело до загибелі 10 осіб.