12 років тюрми отримав капітан російської армії, що утримував людей, як "живий щит", у підвалі школи

Визнано винним російського командира - у відданні наказів на жорстоке поводження з цивільним у Ягідному, Чернігівської області. В якості "живого щита" окупанти утримували 369 цивільних, серед яких 69 неповнолітніх.

Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Розслідування дійшло до висновку, що капітан зс рф з позивним "Клен" керував діями та віддав накази підлеглим на утримання в підвалі Ягіднянської школи, Чернігівського району, в якості "живого щита" 369 цивільних. Серед заручників були 69 неповнолітніх.

Внаслідок нелюдських умов утримання та ненадання необхідної медичної допомоги 10 людей загинули - інформують прокурори.

Доведено, що мешканці села Ягідне Чернігівського району використовувались окупантами для прикриття командного пункту від можливих наступальних дій з боку Збройних Сил України.

Командир з позивним "Клен" у складі контингенту загарбників особисто вчиняв незаконні дій стосовно потерпілих - він насильно заганяв людей до підвалу школи та погрожував їм вбивством.

За публічного обвинувачення Чернігівської обласної прокуратури військовослужбовця збройних сил рф призначено максимальне передбачене санкцією статті покарання — 12 років позбавлення волі.

Його визнано винним у відданні наказів на жорстоке поводження з цивільним населенням та порушенні законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України

Справа розглядалася у порядку спеціального судового провадження. Спеціальне досудове розслідування та оперативний супровід здійснювало Управління СБУ в Чернігівській області.

Нагадаємо

Прокурори Київської обласної прокуратури ідентифікували та повідомили про підозру дев’ятьом військовослужбовцям збройних сил рф у жорстокому поводженні з цивільним населенням під час окупації Київщини.

Докази на дії військового зс рф - за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, - направлено до суду.