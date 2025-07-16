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12 років тюрми отримав капітан російської армії, що утримував людей, як "живий щит", у підвалі школи

Київ • УНН

 • 442 перегляди

Російського капітана засудили до 12 років ув'язнення за жорстоке поводження з цивільними у Ягідному, Чернігівської області. Він утримував 369 людей, включаючи 69 неповнолітніх, як «живий щит» у підвалі школи, що призвело до загибелі 10 осіб.

12 років тюрми отримав капітан російської армії, що утримував людей, як "живий щит", у підвалі школи

Визнано винним російського командира - у відданні наказів на жорстоке поводження з цивільним у Ягідному, Чернігівської області. В якості "живого щита" окупанти утримували 369 цивільних, серед яких 69 неповнолітніх.

Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Розслідування дійшло до висновку, що капітан зс рф з позивним "Клен" керував діями та віддав накази підлеглим на утримання в підвалі Ягіднянської школи, Чернігівського району, в якості "живого щита" 369 цивільних. Серед заручників були 69 неповнолітніх. 

Внаслідок нелюдських умов утримання та ненадання необхідної медичної допомоги 10 людей загинули

- інформують прокурори. 

Доведено, що мешканці села Ягідне Чернігівського району використовувались окупантами для прикриття командного пункту від можливих наступальних дій з боку Збройних Сил України.

Командир з позивним "Клен" у складі контингенту загарбників особисто вчиняв незаконні дій стосовно потерпілих - він насильно заганяв людей до підвалу школи та погрожував їм вбивством.

За публічного обвинувачення Чернігівської обласної прокуратури військовослужбовця збройних сил рф призначено максимальне передбачене санкцією статті покарання — 12 років позбавлення волі. 

Його визнано винним у відданні наказів на жорстоке поводження з цивільним населенням та порушенні законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України

Справа розглядалася у порядку спеціального судового провадження. Спеціальне досудове розслідування та оперативний супровід здійснювало Управління СБУ в Чернігівській області.

Нагадаємо

Прокурори Київської обласної прокуратури ідентифікували та повідомили про підозру дев’ятьом військовослужбовцям збройних сил рф у жорстокому поводженні з цивільним населенням під час окупації Київщини. 

Докази на дії військового зс рф - за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, - направлено до суду.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаКримінал та НП
Київська область
Генеральний прокурор (Україна)
Чернігівська область
Служба безпеки України
Збройні сили України
Україна
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