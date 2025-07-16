12 років тюрми отримав капітан російської армії, що утримував людей, як "живий щит", у підвалі школи
Київ • УНН
Російського капітана засудили до 12 років ув'язнення за жорстоке поводження з цивільними у Ягідному, Чернігівської області. Він утримував 369 людей, включаючи 69 неповнолітніх, як «живий щит» у підвалі школи, що призвело до загибелі 10 осіб.
Визнано винним російського командира - у відданні наказів на жорстоке поводження з цивільним у Ягідному, Чернігівської області. В якості "живого щита" окупанти утримували 369 цивільних, серед яких 69 неповнолітніх.
Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Розслідування дійшло до висновку, що капітан зс рф з позивним "Клен" керував діями та віддав накази підлеглим на утримання в підвалі Ягіднянської школи, Чернігівського району, в якості "живого щита" 369 цивільних. Серед заручників були 69 неповнолітніх.
Внаслідок нелюдських умов утримання та ненадання необхідної медичної допомоги 10 людей загинули
Доведено, що мешканці села Ягідне Чернігівського району використовувались окупантами для прикриття командного пункту від можливих наступальних дій з боку Збройних Сил України.
Командир з позивним "Клен" у складі контингенту загарбників особисто вчиняв незаконні дій стосовно потерпілих - він насильно заганяв людей до підвалу школи та погрожував їм вбивством.
За публічного обвинувачення Чернігівської обласної прокуратури військовослужбовця збройних сил рф призначено максимальне передбачене санкцією статті покарання — 12 років позбавлення волі.
Його визнано винним у відданні наказів на жорстоке поводження з цивільним населенням та порушенні законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України
Справа розглядалася у порядку спеціального судового провадження. Спеціальне досудове розслідування та оперативний супровід здійснювало Управління СБУ в Чернігівській області.
Нагадаємо
Прокурори Київської обласної прокуратури ідентифікували та повідомили про підозру дев’ятьом військовослужбовцям збройних сил рф у жорстокому поводженні з цивільним населенням під час окупації Київщини.
Докази на дії військового зс рф - за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, - направлено до суду.