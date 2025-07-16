12 лет тюрьмы получил капитан российской армии, удерживавший людей в качестве «живого щита» в подвале школы

Признан виновным российский командир - в отдаче приказов на жестокое обращение с гражданским населением в Ягодном, Черниговской области. В качестве "живого щита" оккупанты удерживали 369 гражданских, среди которых 69 несовершеннолетних.

Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Расследование пришло к выводу, что капитан ВС РФ с позывным "Клен" руководил действиями и отдал приказы подчиненным на удержание в подвале Ягоднянской школы, Черниговского района, в качестве "живого щита" 369 гражданских. Среди заложников были 69 несовершеннолетних.

В результате нечеловеческих условий содержания и неоказания необходимой медицинской помощи 10 человек погибли - информируют прокуроры.

Доказано, что жители села Ягодное Черниговского района использовались оккупантами для прикрытия командного пункта от возможных наступательных действий со стороны Вооруженных Сил Украины.

Командир с позывным "Клен" в составе контингента захватчиков лично совершал незаконные действия в отношении потерпевших - он насильно загонял людей в подвал школы и угрожал им убийством.

По публичному обвинению Черниговской областной прокуратуры военнослужащему вооруженных сил РФ назначено максимальное предусмотренное санкцией статьи наказание — 12 лет лишения свободы.

Он признан виновным в отдаче приказов на жестокое обращение с гражданским населением и нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины

Дело рассматривалось в порядке специального судебного производства. Специальное досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляло Управление СБУ в Черниговской области.

Напомним

Прокуроры Киевской областной прокуратуры идентифицировали и сообщили о подозрении девятерым военнослужащим вооруженных сил РФ в жестоком обращении с гражданским населением во время оккупации Киевщины.

Доказательства на действия военного ВС РФ - по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством, - направлены в суд.