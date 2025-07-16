12 лет тюрьмы получил капитан российской армии, удерживавший людей в качестве «живого щита» в подвале школы

$41.820.01
48.800.09
ukenru
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются
13:16 • 12812 просмотра
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются
12:12 • 15934 просмотра
Рада уволила Шмыгаля с поста премьер-министра
Эксклюзив
09:44 • 37016 просмотра
В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство
09:05 • 61020 просмотра
Встреча стран-владельцев Patriot для координации помощи Украине ожидается на следующей неделе - СМИ
Эксклюзив
16 июля, 07:08 • 75346 просмотра
Перестановки в Кабмине: сегодня состоится заседание фракции, Свириденко представит кандидатов в министры
16 июля, 03:38 • 86564 просмотра
Трамп заявил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам
15 июля, 19:40 • 201276 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 239964 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
15 июля, 10:57 • 244618 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
15 июля, 10:52 • 107996 просмотра
ВР одобрила продление мобилизации - нардеп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.9м/с
49%
744мм
Популярные новости
США и страны Европы установили дедлайн для нового ядерного соглашения с Ираном: детали16 июля, 06:00 • 68476 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 90817 просмотра
В Николаеве мужчину избили люди в военной форме: дело расследует ГБР
Эксклюзив
08:23 • 54702 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса09:55 • 51162 просмотра
Завершение российско-украинской войны: Китай назвал "единственный жизнеспособный вариант"10:55 • 33541 просмотра
публикации
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются13:16 • 12812 просмотра
День хот-дога: подборка самых вкусных идей для приготовления11:57 • 23659 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской15 июля, 19:40 • 201276 просмотра
Defence City на финишной прямой к голосованию: кто станет резидентом новой модели поддержки оборонно-промышленного комплекса?15 июля, 18:14 • 121573 просмотра
Более пяти месяцев без решения: маркетинговые договоры до сих пор под запретом, а рынок ждет четких правил15 июля, 16:31 • 124604 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Гончаренко
Денис Шмыгаль
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Николаев
Харьков
Реклама
УНН Lite
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса09:55 • 51545 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 91192 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 63916 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 80751 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 108863 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Бронетранспортер M113
Coca-Cola
ATACMS
Хранитель

12 лет тюрьмы получил капитан российской армии, удерживавший людей в качестве «живого щита» в подвале школы

Киев • УНН

 • 440 просмотра

Российского капитана приговорили к 12 годам заключения за жестокое обращение с гражданскими в Ягодном, Черниговской области. Он удерживал 369 человек, включая 69 несовершеннолетних, в качестве «живого щита» в подвале школы, что привело к гибели 10 человек.

12 лет тюрьмы получил капитан российской армии, удерживавший людей в качестве «живого щита» в подвале школы

Признан виновным российский командир - в отдаче приказов на жестокое обращение с гражданским населением в Ягодном, Черниговской области. В качестве "живого щита" оккупанты удерживали 369 гражданских, среди которых 69 несовершеннолетних.

Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Расследование пришло к выводу, что капитан ВС РФ с позывным "Клен" руководил действиями и отдал приказы подчиненным на удержание в подвале Ягоднянской школы, Черниговского района, в качестве "живого щита" 369 гражданских. Среди заложников были 69 несовершеннолетних.

В результате нечеловеческих условий содержания и неоказания необходимой медицинской помощи 10 человек погибли

- информируют прокуроры.

Доказано, что жители села Ягодное Черниговского района использовались оккупантами для прикрытия командного пункта от возможных наступательных действий со стороны Вооруженных Сил Украины.

Командир с позывным "Клен" в составе контингента захватчиков лично совершал незаконные действия в отношении потерпевших - он насильно загонял людей в подвал школы и угрожал им убийством.

По публичному обвинению Черниговской областной прокуратуры военнослужащему вооруженных сил РФ назначено максимальное предусмотренное санкцией статьи наказание — 12 лет лишения свободы.

Он признан виновным в отдаче приказов на жестокое обращение с гражданским населением и нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины

Дело рассматривалось в порядке специального судебного производства. Специальное досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляло Управление СБУ в Черниговской области.

Напомним

Прокуроры Киевской областной прокуратуры идентифицировали и сообщили о подозрении девятерым военнослужащим вооруженных сил РФ в жестоком обращении с гражданским населением во время оккупации Киевщины.

Доказательства на действия военного ВС РФ - по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством, - направлены в суд.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаКриминал и ЧП
Киевская область
Генеральный прокурор Украины
Черниговская область
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9