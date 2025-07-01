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Дев’ятьом окупантам заочно повідомили про підозру у знущанні над цивільними на Київщині

Київ • УНН

 • 498 перегляди

Прокурори Київської обласної прокуратури ідентифікували та повідомили про підозру дев’ятьом військовослужбовцям збройних сил рф у жорстокому поводженні з цивільним населенням під час окупації Київщини. Військові РФ утримували та катували місцевих мешканців у селах Андріївка та Вишеград Бучанського району.

Дев’ятьом окупантам заочно повідомили про підозру у знущанні над цивільними на Київщині

Прокурори Київської обласної прокуратури ідентифікували злочинців та повідомили про підозру дев’ятьом військовослужбовцям збройних сил росії у жорстокому поводженні з цивільним населенням та вчиненні інших злочинів під час окупації Київщини. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, 27 березня 2022 року в селі Андріївка Бучанського району командир і сержант військової частини зс рф затримали двох місцевих жителів. Їх побили, а потім незаконно утримували в гаражі разом з чотирма іншими цивільними.

Одного із затриманих чоловіків допитували. Йому завдали не менше п'яти ударів по спині, кілька ударів в живіт та вдарили обухом сокири по голові. Внаслідок цього потерпілий отримав відкриту рану лобної частини голови, що призвело до сильної кровотечі та втрати свідомості.

Встановлено також, що 25 лютого 2022 року в селі Вишеград Бучанського району семеро військових зс рф незаконно позбавили волі 11 мирних жителів. Серед заручників були діти 11 та 13 років, а також люди похилого віку 61 та 79 років.

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Людей зачинили у погребі й утримували там більше 10 днів. Лише двом жінкам дозволяли виходити раз на день для догляду за худобою та приготування їжі.

Розслідування воєнних злочинів окупантів під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури на Київщині триває.

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Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаКримінал та НП
Київська область
Генеральний прокурор (Україна)
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