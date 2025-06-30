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Підозру отримав окупант, причетний до вбивства щонайменше трьох українських військовополонених

Київ • УНН

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Прокуратура та СБУ повідомили про підозру молодшому сержанту рф, відомому як "Алтай", який причетний до вбивства щонайменше трьох українських військовополонених на Вовчанському агрегатному заводі. Злочини фіксувалися з 16 червня по 3 липня 2024 року, а 24 вересня "Алтай" потрапив до українського полону.

Підозру отримав окупант, причетний до вбивства щонайменше трьох українських військовополонених

Прокуратура та Служба безпеки повідомили про підозру окупанту, причетному до вбивства щонайменше трьох українських військовополонених на Вовчанському агрегатному заводі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі

Як встановило слідство, підозрюваний 36-річний молодший сержант з позивним "Алтай", стрілець штурмового взводу 1 мотострілецького батальйону 82 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії 6 армії ленінградського військового округу зс рф, який виконував функції заступника командира групи військовослужбовців, дислокованої на захопленому росіянами Вовчанському агрегатному заводі під час повторного наступу агресора на Харківщину у травні-вересні 2024 року.

Під його фактичним керівництвом та за наказом старшого командування було вбито українських військовополонених.

Перший злочин задокументовано 16 червня 2024 року. Військовослужбовець ЗСУ, гранатометник потрапив у полон до росіян, які на той момент контролювали територію заводу.

Після допиту, який проводив сам підозрюваний разом з іншими окупантами, зібрана інформація була передана командуванню і в подальшому надійшов наказ на вбивство військовополоненого.

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Фігурант запропонував одного з підлеглих на роль виконавця, детально інструктував його, вибрав місце для розстрілу та сам забезпечував прикриття. Військовослужбовця ЗСУ розстріляли в голову з автомата.

Встановлено також, що 2–3 липня 2024 року підозрюваний разом зі спільниками розстріляли двох військовополонених у приміщенні так званої "адмінки".

24 вересня після звільнення території Вовчанського агрегатного заводу окупанти, серед яких був і "Алтай", потрапили в український полон. Вони були доставлені на Харківщину, де проводилися допити та інші слідчі дії.

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Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаКримінал та НП
Вовчанськ
Харківська область
Служба безпеки України
Збройні сили України
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