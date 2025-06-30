Підозру отримав окупант, причетний до вбивства щонайменше трьох українських військовополонених
Київ • УНН
Прокуратура та СБУ повідомили про підозру молодшому сержанту рф, відомому як "Алтай", який причетний до вбивства щонайменше трьох українських військовополонених на Вовчанському агрегатному заводі. Злочини фіксувалися з 16 червня по 3 липня 2024 року, а 24 вересня "Алтай" потрапив до українського полону.
Прокуратура та Служба безпеки повідомили про підозру окупанту, причетному до вбивства щонайменше трьох українських військовополонених на Вовчанському агрегатному заводі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Деталі
Як встановило слідство, підозрюваний 36-річний молодший сержант з позивним "Алтай", стрілець штурмового взводу 1 мотострілецького батальйону 82 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії 6 армії ленінградського військового округу зс рф, який виконував функції заступника командира групи військовослужбовців, дислокованої на захопленому росіянами Вовчанському агрегатному заводі під час повторного наступу агресора на Харківщину у травні-вересні 2024 року.
Під його фактичним керівництвом та за наказом старшого командування було вбито українських військовополонених.
Перший злочин задокументовано 16 червня 2024 року. Військовослужбовець ЗСУ, гранатометник потрапив у полон до росіян, які на той момент контролювали територію заводу.
Після допиту, який проводив сам підозрюваний разом з іншими окупантами, зібрана інформація була передана командуванню і в подальшому надійшов наказ на вбивство військовополоненого.
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Фігурант запропонував одного з підлеглих на роль виконавця, детально інструктував його, вибрав місце для розстрілу та сам забезпечував прикриття. Військовослужбовця ЗСУ розстріляли в голову з автомата.
Встановлено також, що 2–3 липня 2024 року підозрюваний разом зі спільниками розстріляли двох військовополонених у приміщенні так званої "адмінки".
24 вересня після звільнення території Вовчанського агрегатного заводу окупанти, серед яких був і "Алтай", потрапили в український полон. Вони були доставлені на Харківщину, де проводилися допити та інші слідчі дії.
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