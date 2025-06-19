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Готував удар по "Нептунах": в українській армії викрили “крота”

Київ • УНН

 • 2354 перегляди

У лавах ЗСУ затримали 33-річного військовослужбовця, якого завербувало ГРУ. Він передавав росіянам координати комплексів "Нептун", готуючи комбінований удар дронами та ракетами. Контррозвідка СБУ зірвала цей план.

Готував удар по "Нептунах": в українській армії викрили “крота”

У лавах Сил оборони затримали 33-річного військовослужбовця, завербованого гру. Він зливав росіянам координати протикорабельних комплексів "Нептун" на півдні України, аби підготувати комбінований удар дронами та ракетами. Завдяки військовій контррозвідці план атаки вдалося зірвати вчасно.

"Кроту" повідомили про підозру, йому загрожує довічне.

Про це повідомила СБУ передає УНН.

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та командувача Військово-Морських сил ЗСУ затримала ще одного агента рф, який шпигував на ворога у Силах оборони. За матеріалами справи, фігурант готував повітряну атаку рашистів на українські ракетні комплекси "Нептун", які тримають під вогневим контролем прибережну акваторію Чорного моря

- ідеться у дописі.

Як вказано "кротом" виявився 33-річний військовослужбовець. Його завербувала російська воєнна розвідка (більш відома як гру). За дорученням окупантів він мав передати їм геолокації підрозділу, де він проходить службу і який охороняє протикорабельні комплекси "Нептун" на півдні України.

У разі отримання відповідних координат, ворог планував здійснити по них комбінований удар з використанням дронів-камікадзе та крилатих ракет.

Перед початком атаки куратор начебто мав попередити агента про відхід на "безпечну" відстань від зони вогневого ураження.

Військова контррозвідка СБУ зірвала ворожі плани, коли своєчасно викрила "крота" і задокументувала його розвідактивність. Після убезпечення локацій Сил оборони Служба безпеки затримала фігуранта, коли він готував агентурний "звіт" для окупантів

- додали в СБУ. 

Крім того, вказано, що фігурант додатково мав скоригувати ворожі обстріли по навчальних центрах ЗСУ, де раніше сам проходив військовий вишкіл.

За даними слідства, мобілізований потрапив у поле зору агресора під час поширення проросійських коментарів у чат-ботах міноборони рф.

Під час обшуків у затриманого вилучено телефон із доказами його роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру з ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

- повідомили в СБУ. 

У Києві затримали агента рф, який готував серію терактів02.06.25, 12:01 • 2106 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаКримінал та НП
Нептун (крилата ракета)
Служба безпеки України
Збройні сили України
Чорне море
Україна
Tesla
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