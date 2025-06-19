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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Готовил удар по «Нептунам»: в украинской армии разоблачили «крота»

Киев • УНН

 • 1712 просмотра

В рядах ВСУ задержали 33-летнего военнослужащего, которого завербовало ГРУ. Он передавал россиянам координаты комплексов "Нептун", готовя комбинированный удар дронами и ракетами. Контрразведка СБУ сорвала этот план.

Готовил удар по «Нептунам»: в украинской армии разоблачили «крота»

В рядах Сил обороны задержали 33-летнего военнослужащего, завербованного ГРУ. Он сливал россиянам координаты противокорабельных комплексов "Нептун" на юге Украины, чтобы подготовить комбинированный удар дронами и ракетами. Благодаря военной контрразведке план атаки удалось вовремя сорвать.

"Кроту" сообщили о подозрении, ему грозит пожизненное.

Об этом сообщила СБУ, передает УНН.

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и командующего Военно-Морских сил ВСУ задержала еще одного агента РФ, который шпионил на врага в Силах обороны. По материалам дела, фигурант готовил воздушную атаку рашистов на украинские ракетные комплексы "Нептун", которые держат под огневым контролем прибрежную акваторию Черного моря

- говорится в сообщении.

Как указано, "кротом" оказался 33-летний военнослужащий. Его завербовала российская военная разведка (более известная как ГРУ). По поручению оккупантов он должен был передать им геолокации подразделения, где проходит службу и которое охраняет противокорабельные комплексы "Нептун" на юге Украины.

В случае получения соответствующих координат, враг планировал осуществить по ним комбинированный удар с использованием дронов-камикадзе и крылатых ракет.

Перед началом атаки куратор якобы должен был предупредить агента об отходе на "безопасное" расстояние от зоны огневого поражения.

Военная контрразведка СБУ сорвала вражеские планы, когда своевременно разоблачила "крота" и задокументировала его разведывательную деятельность. После обеспечения безопасности локаций Сил обороны Служба безопасности задержала фигуранта, когда он готовил агентурный "отчет" для оккупантов

- добавили в СБУ. 

Кроме того, указано, что фигурант дополнительно должен был скорректировать вражеские обстрелы по учебным центрам ВСУ, где ранее сам проходил военную подготовку.

По данным следствия, мобилизованный попал в поле зрения агрессора во время распространения пророссийских комментариев в чат-ботах минобороны РФ.

Во время обысков у задержанного изъяли телефон с доказательствами его работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества

- сообщили в СБУ. 

В Киеве задержали агента рф, который готовил серию терактов02.06.25, 12:01 • 2104 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

ВойнаКриминал и ЧП
R-360 Нептун
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Черное море
Украина
Tesla
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