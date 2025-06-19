Готовил удар по «Нептунам»: в украинской армии разоблачили «крота»
Киев • УНН
В рядах ВСУ задержали 33-летнего военнослужащего, которого завербовало ГРУ. Он передавал россиянам координаты комплексов "Нептун", готовя комбинированный удар дронами и ракетами. Контрразведка СБУ сорвала этот план.
В рядах Сил обороны задержали 33-летнего военнослужащего, завербованного ГРУ. Он сливал россиянам координаты противокорабельных комплексов "Нептун" на юге Украины, чтобы подготовить комбинированный удар дронами и ракетами. Благодаря военной контрразведке план атаки удалось вовремя сорвать.
"Кроту" сообщили о подозрении, ему грозит пожизненное.
Об этом сообщила СБУ, передает УНН.
Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и командующего Военно-Морских сил ВСУ задержала еще одного агента РФ, который шпионил на врага в Силах обороны. По материалам дела, фигурант готовил воздушную атаку рашистов на украинские ракетные комплексы "Нептун", которые держат под огневым контролем прибрежную акваторию Черного моря
Как указано, "кротом" оказался 33-летний военнослужащий. Его завербовала российская военная разведка (более известная как ГРУ). По поручению оккупантов он должен был передать им геолокации подразделения, где проходит службу и которое охраняет противокорабельные комплексы "Нептун" на юге Украины.
В случае получения соответствующих координат, враг планировал осуществить по ним комбинированный удар с использованием дронов-камикадзе и крылатых ракет.
Перед началом атаки куратор якобы должен был предупредить агента об отходе на "безопасное" расстояние от зоны огневого поражения.
Военная контрразведка СБУ сорвала вражеские планы, когда своевременно разоблачила "крота" и задокументировала его разведывательную деятельность. После обеспечения безопасности локаций Сил обороны Служба безопасности задержала фигуранта, когда он готовил агентурный "отчет" для оккупантов
Кроме того, указано, что фигурант дополнительно должен был скорректировать вражеские обстрелы по учебным центрам ВСУ, где ранее сам проходил военную подготовку.
По данным следствия, мобилизованный попал в поле зрения агрессора во время распространения пророссийских комментариев в чат-ботах минобороны РФ.
Во время обысков у задержанного изъяли телефон с доказательствами его работы на врага.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества
В Киеве задержали агента рф, который готовил серию терактов02.06.25, 12:01 • 2104 просмотра