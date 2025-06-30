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Киев • УНН

 • 196 просмотра

Прокуратура и СБУ сообщили о подозрении младшему сержанту РФ, известному как "Алтай", который причастен к убийству по меньшей мере трех украинских военнопленных на Волчанском агрегатном заводе. Преступления фиксировались с 16 июня по 3 июля 2024 года, а 24 сентября "Алтай" попал в украинский плен.

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Прокуратура и Служба безопасности сообщили о подозрении оккупанту, причастному к убийству как минимум трех украинских военнопленных на Волчанском агрегатном заводе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

Как установило следствие, подозреваемый 36-летний младший сержант с позывным "Алтай", стрелок штурмового взвода 1 мотострелкового батальона 82 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии 6 армии Ленинградского военного округа ВС РФ, который выполнял функции заместителя командира группы военнослужащих, дислоцированной на захваченном россиянами Волчанском агрегатном заводе во время повторного наступления агрессора на Харьковскую область в мае-сентябре 2024 года.

Под его фактическим руководством и по приказу старшего командования были убиты украинские военнопленные.

Первое преступление задокументировано 16 июня 2024 года. Военнослужащий ВСУ, гранатометчик попал в плен к россиянам, которые на тот момент контролировали территорию завода.

После допроса, который проводил сам подозреваемый вместе с другими оккупантами, собранная информация была передана командованию и в дальнейшем поступил приказ на убийство военнопленного.

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Фигурант предложил одного из подчиненных на роль исполнителя, детально инструктировал его, выбрал место для расстрела и сам обеспечивал прикрытие. Военнослужащего ВСУ расстреляли в голову из автомата.

Установлено также, что 2–3 июля 2024 года подозреваемый вместе с сообщниками расстреляли двух военнопленных в помещении так называемой "админки".

24 сентября после освобождения территории Волчанского агрегатного завода оккупанты, среди которых был и "Алтай", попали в украинский плен. Они были доставлены на Харьковщину, где проводились допросы и другие следственные действия.

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Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаКриминал и ЧП
Волчанск
Харьковская область
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
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