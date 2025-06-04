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СБУ задержала агента фсб, который шпионил за авиацией ВСУ в Хмельницкой области

Киев • УНН

 • 160 просмотра

СБУ задержала вражеского информатора, 41-летнего жителя Житомирской области, который передавал данные о полетах самолетов ВСУ оккупантам. Агент собирал координаты аэродромов и графики полетов для удара по аэродрому.

СБУ задержала агента фсб, который шпионил за авиацией ВСУ в Хмельницкой области

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила вражеского информатора, который передавал оккупантам данные о полетах боевых самолетов Сил обороны.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал СБУ. 

Детали

Злоумышленником оказался 41-летний житель Житомирской области, который остался без работы. Агента задержали по месту жительства. По заданию спецслужбы страны-агрессора агент должен был выявить координаты оперативных аэродромов ВСУ Хмельницкой области, а также собрать графики вылетов и посадок авиации. Целью было нанести ракетный удар по аэродрому.

По указанию российской спецслужбы агент должен был выявить и передать оккупантам координаты оперативных аэродромов Сил обороны. Еще одной его задачей было установить "графики" вылетов и посадок самолетов ВСУ, чтобы ударить по аэродрому, когда там находится максимальное количество техники

– говорится в сообщении СБУ.

Справочно

Мужчину завербовали представители фсб через мессенджер Telegram в феврале 2024 года. Чтобы выполнить задание, подозреваемый установил наблюдательный пункт на крыше частного дома. Оттуда он с помощью бинокля вел разведку за полетами украинских самолетов.

Все полученные сведения он передавал своим кураторам из фсб, надеясь на денежное вознаграждение.

Контрразведка задокументировала действия предателя и провела мероприятия по безопасности в районах, где расположены позиции Сил обороны. Следователи СБУ сообщили 41-летнему жителю Житомирской области о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения.

В настоящее время он находится под стражей без права на залог. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. 

Отслеживал боевые вылеты: СБУ задержала агента фсб, который наводил ракеты на военные аэродромы30.05.25, 10:31 • 2150 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ВойнаКриминал и ЧП
Житомирская область
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Херсонская область
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