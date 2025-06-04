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СБУ затримала агента фсб, який шпигував за авіацією ЗСУ на Хмельниччині

Київ • УНН

 • 132 перегляди

СБУ затримала ворожого інформатора, 41-річного мешканця Житомирщини, який передавав дані про польоти літаків ЗСУ окупантам. Агент збирав координати аеродромів та графіки польотів для удару по летовищу.

СБУ затримала агента фсб, який шпигував за авіацією ЗСУ на Хмельниччині

Контррозвідка Служби безпеки України викрила ворожого інформатора, який передавав окупантам дані про польоти бойових літаків Сил оборони.

Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал СБУ. 

Деталі

Зловмисником виявився 41-річний мешканець Житомирщини, який залишився без роботи. Агента затримали за місцем проживання. За завданням спецслужби країни-агресорки агент мав виявити координати оперативних аеродромів ЗСУ Хмельниччини, а також зібрати графіки вильотів і посадок авіації. Метою було завдати ракетного удару по летовищу.

За вказівкою російської спецслужби агент мав виявити і передати окупантам координати оперативних аеродромів Сил оборони. Ще одним його завданням було встановити "графіки" вильотів та посадок літаків ЗСУ, щоб вдарити по летовищу, коли там перебуває максимальна кількість техніки

– йдеться у повідомленні СБУ.

Довідково

Чоловіка завербували представники фсб через месенджер Telegram у лютому 2024 року. Щоб виконати завдання, підозрюваний встановив спостережний пункт на даху приватного будинку. Звідти він за допомогою бінокля вів розвідку за польотами українських літаків.

Усі здобуті відомості він передавав своїм кураторам із фсб, сподіваючись на грошову винагороду.

Контррозвідка задокументувала дії зрадника та провела заходи з безпеки у районах, де розташовані позиції Сил оборони. Слідчі СБУ повідомили 41-річному мешканцю Житомирщини про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада в умовах воєнного стану.

На цей час він перебуває під вартою без права на заставу. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Відстежував бойові вильоти: СБУ затримала агента фсб, який наводив ракети на військові аеродроми30.05.25, 10:31 • 2150 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ВійнаКримінал та НП
Житомирська область
Служба безпеки України
Збройні сили України
Херсонська область
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