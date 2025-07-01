Девяти оккупантам заочно сообщили о подозрении в издевательстве над гражданскими на Киевщине

Прокуроры Киевской областной прокуратуры идентифицировали преступников и сообщили о подозрении девятерым военнослужащим вооруженных сил России в жестоком обращении с гражданским населением и совершении других преступлений во время оккупации Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, 27 марта 2022 года в селе Андреевка Бучанского района командир и сержант воинской части ВС РФ задержали двух местных жителей. Их избили, а затем незаконно удерживали в гараже вместе с четырьмя другими гражданскими.

Одного из задержанных мужчин допрашивали. Ему нанесли не менее пяти ударов по спине, несколько ударов в живот и ударили обухом топора по голове. В результате потерпевший получил открытую рану лобной части головы, что привело к сильному кровотечению и потере сознания.

Установлено также, что 25 февраля 2022 года в селе Вышеград Бучанского района семеро военных ВС РФ незаконно лишили свободы 11 мирных жителей. Среди заложников были дети 11 и 13 лет, а также пожилые люди 61 и 79 лет.

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Людей заперли в погребе и удерживали там более 10 дней. Только двум женщинам разрешали выходить раз в день для ухода за скотом и приготовления пищи.

Расследование военных преступлений оккупантов под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры на Киевщине продолжается.

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