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Девяти оккупантам заочно сообщили о подозрении в издевательстве над гражданскими на Киевщине

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Прокуроры Киевской областной прокуратуры идентифицировали и сообщили о подозрении девяти военнослужащим вооруженных сил рф в жестоком обращении с гражданским населением во время оккупации Киевщины. Военные РФ удерживали и пытали местных жителей в селах Андреевка и Вышеград Бучанского района.

Девяти оккупантам заочно сообщили о подозрении в издевательстве над гражданскими на Киевщине

Прокуроры Киевской областной прокуратуры идентифицировали преступников и сообщили о подозрении девятерым военнослужащим вооруженных сил России в жестоком обращении с гражданским населением и совершении других преступлений во время оккупации Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, 27 марта 2022 года в селе Андреевка Бучанского района командир и сержант воинской части ВС РФ задержали двух местных жителей. Их избили, а затем незаконно удерживали в гараже вместе с четырьмя другими гражданскими.

Одного из задержанных мужчин допрашивали. Ему нанесли не менее пяти ударов по спине, несколько ударов в живот и ударили обухом топора по голове. В результате потерпевший получил открытую рану лобной части головы, что привело к сильному кровотечению и потере сознания.

Установлено также, что 25 февраля 2022 года в селе Вышеград Бучанского района семеро военных ВС РФ незаконно лишили свободы 11 мирных жителей. Среди заложников были дети 11 и 13 лет, а также пожилые люди 61 и 79 лет.

дубль30.06.25, 16:11 • 1045 просмотров

Людей заперли в погребе и удерживали там более 10 дней. Только двум женщинам разрешали выходить раз в день для ухода за скотом и приготовления пищи.

Расследование военных преступлений оккупантов под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры на Киевщине продолжается.

Командующему атаками «Кинжалов» по энергетическим объектам Украины объявлено подозрение01.07.25, 12:06 • 626 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаКриминал и ЧП
Киевская область
Генеральный прокурор Украины
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