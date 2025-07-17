Віддав наказ вдарити "Іскандером" по Одесі: заочно повідомлено про підозру полковнику рф

Прокурори спільно з СБУ ідентифікували та повідомили про підозру командиру 12 ракетної бригади 58 загальновійськової армії Південного військового округу зс рф. Який 29 квітня 2024 року віддав наказ на ракетну атаку по Одесі. Про це повідомля Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

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Йдеться про полковника рф, який 29 квітня 2024 року, виконуючи бойове розпорядження вищого військово-політичного керівництва рф, віддав наказ здійснити ракетний удар по Одесі. Ціллю атаки стала одна з найпопулярніших рекреаційних зон на узбережжі Чорного моря – "Траса здоров’я". Удар завдано з використанням оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною. Запуск відбувся з району населеного пункту Новоселівське на тимчасово окупованій території АР Крим.

Внаслідок атаки загинуло 8 мирних мешканців, серед яких 4-річна дівчинка. Ще 23 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У результаті удару зруйновано та пошкоджено низку цивільних об’єктів, зокрема – орендовану будівлю одного з університетів.

Військове командування рф достеменно знало про цивільний характер цієї території, відсутність будь-яких військових чи стратегічних об’єктів, а також усвідомлювало, що застосування касетної зброї у такому місці призведе до численних жертв серед мирного населення - йдеться ц повідомленні.

Командиру ракетної бригади зс рф заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненого групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

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