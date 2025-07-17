Отдал приказ ударить "Искандером" по Одессе: заочно сообщено о подозрении полковнику рф

Прокуроры совместно с СБУ идентифицировали и сообщили о подозрении командиру 12-й ракетной бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС рф, который 29 апреля 2024 года отдал приказ на ракетную атаку по Одессе. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Речь идет о полковнике рф, который 29 апреля 2024 года, выполняя боевое распоряжение высшего военно-политического руководства РФ, отдал приказ осуществить ракетный удар по Одессе. Целью атаки стала одна из самых популярных рекреационных зон на побережье Черного моря – "Трасса здоровья". Удар нанесен с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" с кассетной боевой частью. Запуск произошел из района населенного пункта Новоселовское на временно оккупированной территории АР Крым.

В результате атаки погибли 8 мирных жителей, среди которых 4-летняя девочка. Еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести.

В результате удара разрушен и поврежден ряд гражданских объектов, в частности – арендованное здание одного из университетов.

Военное командование рф достоверно знало о гражданском характере этой территории, отсутствии каких-либо военных или стратегических объектов, а также осознавало, что применение кассетного оружия в таком месте приведет к многочисленным жертвам среди мирного населения - говорится в сообщении.

Командиру ракетной бригады ВС рф заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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